В Україні до роботи на шахтах почали залучати ув’язнених – Мін’юст

В Україні підприємства почали залучати до роботи на шахтах ув’язнених людей. Так можна заповнити дефіцит робочої сили, а люди отримують навички для подальшого працевлаштування.

Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська. За його словами, ув’язнені отримують заробітну плату, завдяки якій виплачується завдана злочином шкода, сплачуються податки та наповнюється бюджетний спеціальний фонд.

Водночас міністр зауважив, що ув’язненим теж залишається частина коштів. На його думку, добуте вугілля – це гарантія енергетичної безпеки України. Зокрема, за підрахунками 10 осіб добувають близько 25 тонн за одну зміну.

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За словами Малюськи, Міністерство юстиції відкрито до пропозицій від інших роботодавців, яким необхідні працівники.

Джерело: Денис Малюська

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