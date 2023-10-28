Вночі над Дніпропетровщиною збили три російські ракети

Цієї ночі наші оборонці неба із ПвК Схід над Дніпропетровською областю збили три ворожі ракети.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також ворог двічі з важкої артилерії бив по Марганецькій громаді Нікопольського району. Випустив по тамтешніх селах півдесятка снарядів. На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.

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