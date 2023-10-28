Вночі над Дніпропетровщиною збили три російські ракети
Цієї ночі наші оборонці неба із ПвК Схід над Дніпропетровською областю збили три ворожі ракети.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Також ворог двічі з важкої артилерії бив по Марганецькій громаді Нікопольського району. Випустив по тамтешніх селах півдесятка снарядів. На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.
Минулої доби ЗСУ знищили важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А Солнцепек.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 612-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Вони підірвалися на вибухівках, втратили ноги, однак після протезування та реабілітації повернулися до служби. На Харківщині розміновують мінні поля вибухотехніки Нацполіції Андрій Ільків і Валерій Онул. Земля повністю замінована, однак чоловіки не побоялися повернутися до служби в небезпечних умовах, попри те, що за повномасштабну війну четверо їхніх колег загинуло, а 19 – дістали поранення.Тетяна Доцяк