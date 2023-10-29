Заступника глави Нацполіції Тишлека відсторонили від посади: у МВС назвали причину

Заступника очільника Національної поліції України Дмитра Тишлека відсторонили від виконання службових обовʼязків. Це пов’язано з розслідуванням журналістів, що нібито його дружина має російський паспорт, а він – зв’язки з Росією.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. За його словами, після опублікованого журналістського розслідування Дмитро Тишлек публічно звернувся із заявою до Державного бюро розслідувань для перевірки оприлюдненої інформації.

– Кримінальне провадження вже триває. З нетерпінням очікую результатів. Суспільство має почути відповіді на питання. Сумніви у вірності державі та присязі – неприпустимі. Особливо в час війни, – стверджує очільник МВС.

Він запевняє, що якщо оприлюднена інформація підтвердиться, тоді МВС ухвалюватиме невідкладні та жорсткі управлінські рішення щодо заступника глави Нацполіції Дмитра Тишлека.

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Згідно з оприлюдненим розслідуванням журналістів, дружина Тишлека станом на літо 2023 року не позбулася російського паспорта, а сам він нібито користується нерухомістю та автомобілем родини партнера ватажка ростовського кримінального угрупування.

Водночас сам Дмитро Тишлек відповів, що нібито факти з його біографії були викривленими, а також ініціював розслідування щодо самого себе в Державному бюро розслідувань.

Джерело : МВС

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