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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

ЗСУ за добу ліквідували понад 700 окупантів та 65 одиниць важкої техніки

Бої на фронті

Минулої доби Сили оборони ліквідували щонайменше 740 російських окупанті та 65 одиниць важкої техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Також наші оборонці неба збили дев’ять дронів та три крилаті ракети.

Зараз дивляться

Втрати РФ у війні на 28 жовтня 2023:

  • особового складу ‒ близько 298 420 (+740) осіб,
  • танків ‒ 5167 (+22) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 9749 (+23) од,
  • артилерійських систем – 7180 (+18) од,
  • РСЗВ – 834 од,
  • засобів ППО ‒ 558 (+2) од,
  • літаків – 320 од,
  • гелікоптерів – 324 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5399 (+9) од,
  • крилатих ракет ‒ 1541 (+3) од,
  • кораблів /катерів ‒ 20 од,
  • підводних човнів – 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9524 (+11) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1011 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 612-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: 22 ОМБр

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні
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Підірвалися на мінах, але відмовилися від статусу та пільг: історія двох героїчних вибухотехніків

Вони підірвалися на вибухівках, втратили ноги, однак після протезування та реабілітації повернулися до служби. На Харківщині розміновують мінні поля вибухотехніки Нацполіції Андрій Ільків і Валерій Онул. Земля повністю замінована, однак чоловіки не побоялися повернутися до служби в небезпечних умовах, попри те, що за повномасштабну війну четверо їхніх колег загинуло, а 19 – дістали поранення.

Тетяна Доцяк
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