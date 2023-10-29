Україна перевела годинники – точний київський час

В останню неділю жовтня Україна перейшла на зимовий час. Так, у ніч на 29 жовтня о 4:00 за київським часом стрілки годинника перемістилися на годину назад.

Точний час в Україні

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Україна переводить годинники з 1996 року відповідно до постанови Кабміну №509 Про порядок обчислення часу на території України.

Згідно з цим документом, на всій території України діє час другого часового поясу UTC+2 (київський час).

Годинник переводять двічі на рік: в останню неділю березня Україна переходить на літній час (о 3 годині стрілку рухаємо на 1 годину вперед), а в останню неділю жовтня на зимовий час (о 4 годині на 1 годину назад).

До слова, Євросоюз із 2019 року відмовився від переходу на літній і зимовий час.

Вперше переводити годинник запропонували у 1784 році. Це зробив посол США у Франції Бенджамін Франклін. Рішення ухвалили для економії свічок. Винахід переходу саме на літній час приписують англійцю Вільяму Уіллету.

Як адаптуватися до зимового часу – поради від Центру громадського здоров’я України – читайте на Фактах ICTV.

Джерело : Мінекономіки

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