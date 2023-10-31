Атаки РФ на Півдні України, гепатит А на Вінниччині, штурми Авдіївки: головні новини 30 жовтня

Дайджест новин в Україні та світі за 30 жовтня 2023 року – читайте у матеріалі на сайті Факти ICTV.

Удар РФ по судноремонтному заводу на Одещині

В Одесі вранці 30 жовтня до сигналу повітряної тривоги пролунало кілька потужних вибухів. РФ атакувала місцевий судноремонтний завод, внаслідок чого пораненого четверо людей.

Через атаку армії РФ четверо співробітників підприємства отримали поранення різного ступеня тяжкості. Двох потерпілих госпіталізовано до лікарні, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

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Російські обстріли Херсонщини

У Херсоні обстріляли маршрутний автобус, внаслідок чого відомо щонайменше про чотирьох постраждалих.

Також пошкоджено одну з найпопулярніших бібліотек у Херсоні. Через удар ворожого снаряду на останньому поверсі спалахнула пожежа, яку швидко ліквідували рятувальники.

У Білозерці після ударів російської армії пошкоджено автівку меддопомоги, ветеринарну клініку та домівки місцевих жителів. Там одна людина поранена. У стані середньої тяжкості 57-річного чоловіка, який під час атаки був на подвірʼї власного будинку, доставили до лікарні.

По селу в Бериславському районі ворог вдарив двома керованими авіабомбами. Там пошкоджені будинки та зруйнована каплиця Пресвятої Богородиці.

Також під вогнем опинився Берислав. На виїзді з міста постраждали 44-річна жінка та 46-річний чоловік.

У Томиній Балці під вогнем опинився житловий будинок. Легкі уламкові поранення дістав 70-річний чоловік. В оселі пошкоджено вікна, фасад і дах, а також паркан.

Через обстріл Козацького постраждав 48-річний місцевий житель. Його з травмою ноги доставили до лікарні.

З’явилися подробиці розстрілу родини у Волновасі

Російські війська розстріляли родину з дев’яти людей в окупованій Волновасі Донецької області після відмови 53-річного господаря віддати власний будинок.

За даними Донецької обласної прокуратури, окупанти вимагали, щоб родина звільнила будинок для проживання одного з підрозділів армії РФ. Після відмови вони пригрозили членам сім’ї фізичною розправою і пішли звідти.

А потім окупанти знову повернулися до помешкання. Вони розстріляли усіх дев’ятьох членів родини з вогнепальної зброї. На той момент люди вже спали. Серед загиблих – двоє маленьких дітей.

Атака армії РФ по Запорізькій області

Вдень 30 жовтня ворог атакував околиці Запоріжжя, внаслідок чого пошкоджено приміщення комунальної установи.

Попередньо, РФ застосувала балістику. За інформацією міської ради, люди не постраждали. Всі служби ліквідовують наслідки атаки.

По Вінницькій області розповсюджується гепатит A

Гепатит A виявлено ще в п’яти громадах Вінницької області. Там загалом 206 хворих. За останню добу зафіксовано сім нових випадків.

Окрім обласного центру, хворобу було виявлено в Могилів-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині.

Плани Франції видворити 39 росіян

У Франції близько 60 громадян Росії перебувають під наглядом за підозрою у радикальному ісламі.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен повідомив, що 39 з них мають бути депортовані за погодженням з владою РФ. Список цих людей вже передали російській стороні минулого тижня.

На вибори-2024 в США можуть не допустити Трампа

У США розпочалися тижневі судові слухання щодо заборони 45 президенту Дональду Трампу балотуватися на виборах у 2024 році через ймовірну причетність до штурму Капітолію.

За даними іноземних видань, незалежно від того, залишать судді Трампа в бюлетенях чи викреслять, їхні рішення, ймовірно, вдасться швидко оскаржити у Верховному суді США.

Зміни у ПДР в Україні

Кабінет міністрів вніс зміни до правил дорожнього руху. Тепер слова Учбовий транспортний засіб замінять словами Навчальний транспортний засіб.

На транспортних засобах замість розпізнавального знака У буде Н. Він виглядатиме як рівносторонній білий трикутник у червоному, всередині якого вписана буква Н чорного кольору.

Військові отримали незаконні виплати на 123 млн грн

Українським військовим, які не брали участь у бойових діях, незаконно виплатили понад 123 млн грн додаткової винагороди.

За інформацією Міноборони, чинні правила дозволяють командирам військових частин вільно тлумачити терміни бойові дії та бойове (спеціальне) завдання. Через це вони виплачують додаткові кошти на свій розсуд.

Зокрема, військовим понтонно-мостової роти, які виконували завдання у Київській області, надали щомісячну виплату в розмірі 100 тис. грн.

Зеленський зустрівся з делегацією конгресменів США

Президент Володимир Зеленський прийняв двопартійну делегацію Палати представників Конгресу США. Серед них – троє американських конгресменів, які приїхали в Україну з офіційним візитом.

Вони обговорили ситуацію на фронті, потреби українських військових, ключові напрями подальшої українсько-американської співпраці у сфері безпеки та оборони, фінансування видатків для бюджетної та військової допомоги ЗСУ.

Очікується нова хвиля штурмів Авдіївки

Російські окупанти перегруповуються під Авдіївкою Донецької області. Найближчими днями можлива нова хвиля штурмів, щоб захопити позиції українських воїнів.

Очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш поділився, що ситуація під Авдіївкою складна. Солдати РФ намагаються тиснути, підтягують багато військової техніки, перекидають особовий склад з інших напрямків.

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