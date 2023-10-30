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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Громадська рада просить НАБУ перевірити фірми, які зірвали поставки зброї ЗСУ

НАБУ будівля
Фото: НАБУ

Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони просить Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розібратися з двома компаніями, які зірвали поставки зброї для української армії: польською Alfa Sp z o.o. і ТОВ Львівський арсенал.

Про це пише видання Українська правда із посиланням на заяву голови Громадської ради Євгена Грушовця до директора Національного антикорупційного бюро України Семена Кривоноса.

До поля зору Громадської ради потрапили декілька ризикованих контрагентів із ознаками корупційних ризиків та недоброчесності.

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Так, Alfa займається неспеціалізованою гуртовою торгівлею, не має податкової звітності й фігурує у кримінальному провадженні за фактом постачання неякісної амуніції. Проте вона уклала договори з Міноборони України, за якими виникла заборгованість на суму майже €95,6 млн.

А Львівський Арсенал спеціалізується на професійній, науковій і технічній діяльності, але уклав контракт із Міноборони і не поставив жодного снаряду й спеціального транспортного засобу для армії. Щодо цього контракту зараз розглядається судова справа за позовами на загальну суму понад 1,5 млрд грн.

Подібні проблеми спостерігаються і в державних компаніях України, з якими Міноборони уклала контракти на постачання озброєння та військової техніки, зазначає Громадська рада.

Грушовець просить Кривоноса дослідити зазначені факти та надати їм належну правову оцінку в рамках досудового розслідування.

До НАБУ також подали заяву про злочин щодо двох згаданих компаній, тож Бюро зобов’язане відкрити відповідне провадження.

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Польська Alfa у квітні 2022 року уклала три угоди на суму близько 3,3 млрд грн (майже €64,4 млн). По кожній із них компанія отримала по 50% авансу.

Йшлося про постачання кількох самохідних гаубиць Гвоздика, 122-мм боєприпасів до гаубиці Д-30 та 122-мм ракет до Града.

Наскільки відомо УП, із законтрактованої зброї приїхала лише невелика кількість. Припасів до Д-30 з великим запізненням приїхала лише десята частина, ракет до Града – третина, а Гвоздики, хоч і приїхали всі, але в такому стані, що точно не відповідає заявленому в угоді технічному класу, і МОУ зараз намагається вибити з постачальника компенсацію.

Джерело: Українська правда
Зброя, Зброя для України, Корупція, НАБУ
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