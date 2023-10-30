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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Окупанти “продали” на аукціоні квартиру Зеленської у Ялті за понад 17 млн грн

квартира Зеленських у Ялті
Фото: Unsplash

Російські окупанти у тимчасово окупованому Криму “продали” на аукціоні квартиру першої леді України Олени Зеленської у Ялті за понад 17 млн грн (44,3 млн рублів).

Про це повідомляє видання Крим.Реалії, посилаючись на дані російської системи Торги.

До аукціону, який відбувся 30 жовтня, допустили двох учасників, які проживають у Москві. Початкову вартість помешкання оцінили у 24,6 млн рублів, а крок лоту становив 1,2 млн рублів.

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Із двох фізосіб Юлія Кальницька запропонувала 43,124 млн руб., а переможець Ольга Липовецька – 44,356 млн руб.

Щодо переможниці російського аукціону, то громадянка РФ із такими даними значиться як підприємець у Москві. Вона нібито працює у сфері нерухомості. Про неї майже немає відомостей у відкритому доступі.

Пресслужба Олени Зеленської поки не коментувала цю інформацію.

Привласнення окупантами майна українців у Криму

Усередині вересня окупанти у Криму заявили, що виставлять на продаж перші “націоналізовані” об’єкти, що належать громадянам України на тимчасово окупованому півострові. Повідомлялося, що на аукціонах розмістили повідомлення про “продаж” ще чотирьох приміщень. Їх оцінили у близько 27 млн рублів.

Посіпаки Кремля у Криму стверджували, що “націоналізували” квартиру Зеленської у Ялті та будівлю Меджлісу у Сімферополі. Також до переліку потрапило майно українських банків і промислових підприємств, виноробне виробництво, дитячий табір тощо.

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Постпред президента України в АР Крим Таміла Ташева заявляла, що Україна не має наміру визнавати акти, що порушують права людини або держави. До них належать рішення щодо “націоналізації” або конфіскації майна, щодо встановлення спадщини.

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Джерело: Крим. Реалії
Володимир Зеленський, Крим, Олена Зеленська, Росія
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