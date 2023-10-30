Скільки Шахедів в одній групі випускає РФ по Україні: відповідає експерт

Росія активно застосовує іранські безпілотники Shahed-136 для ударів по українських містах та об’єктах критичної інфраструктури. Наприклад, 18 жовтня російський безпілотник Shahed влучив в об’єкт інфраструктури в місті Суми. Скільки Шахедів в одній групі випускає РФ по Україні – читайте в матеріалі.

Скільки Шахедів в одній групі випускає РФ і що означає, коли випускають по одному снаряду

Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що якщо безпілотники вилітають по одному, то швидше за все, це – спроби виявити, де саме наша оборона.

Зазвичай російські військові запускають 5-7 Шахедів.

Також, якщо російська армія випускає по 1-2 Шахеди за раз, це працює як певний метод залякування, аби тримати нас в напрузі.

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Скільки Шахедів в одній групі випустила армія РФ найбільше за один раз

За словами експерта, бували випадки, коли російська армія випускала 10 (і більше) Шахедів за один раз. Але таких випадків мало (можна порахувати на пальцях однієї руки).

Таке збиття дронів спостерігалося, наприклад, у травні у Львові.

Тоді повітряне командування Захід збили 10 дронів. Це усі іранські безпілотники, які залетіли на територію області.

Фото: Армия.Inform

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