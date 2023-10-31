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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Над Дніпром та Кривим Рогом збили два БпЛА – ОВА

дрон бпла
Фото: Pixabay

У Дніпропетровській області знищили два безпілотники, випущених Росією в бік українських міст.

Про це ввечері 31 жовтня у своєму Telegram-каналі повідомив глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

– Відмінусували ще два ворожі безпілотники. Наші оборонці неба з Повітряного командування Схід збили їх над Дніпровським та Криворізьким районами, – повідомив він.

Згодом у Повітряних силах ЗСУ уточнили, що росіяни атакували Україну безпілотниками типу Shahed – 131/136.

Зараз дивляться

Нагадаємо, останнім часом Росія почала випускати по території України замість звичних для українців “мопедів” (Shahed) – “газонокосарки”, та почала застосовувати безпілотники невстановленого типу. Один з таких БпЛА напередодні знищила українська система ППО біля Києва.

Дізнатися, де зараз в Україні оголошена тривога, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 615-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Війна в Україні, Вибух, Дніпропетровська область, Російська агресія
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