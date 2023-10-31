Над Дніпром та Кривим Рогом збили два БпЛА – ОВА
У Дніпропетровській області знищили два безпілотники, випущених Росією в бік українських міст.
Про це ввечері 31 жовтня у своєму Telegram-каналі повідомив глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.
– Відмінусували ще два ворожі безпілотники. Наші оборонці неба з Повітряного командування Схід збили їх над Дніпровським та Криворізьким районами, – повідомив він.
Згодом у Повітряних силах ЗСУ уточнили, що росіяни атакували Україну безпілотниками типу Shahed – 131/136.
Нагадаємо, останнім часом Росія почала випускати по території України замість звичних для українців “мопедів” (Shahed) – “газонокосарки”, та почала застосовувати безпілотники невстановленого типу. Один з таких БпЛА напередодні знищила українська система ППО біля Києва.
Дізнатися, де зараз в Україні оголошена тривога, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 615-й день.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Завантаження
Все для фронту, все для перемоги! Майже під таким гаслом відбувся фестиваль інноваційних проєктів Сікорський челендж. Більшість стартапів, які представляли молоді винахідники, стосувалися саме оборонно-промислового комплексу.Олег Корнієнко