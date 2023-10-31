Над Дніпром та Кривим Рогом збили два БпЛА – ОВА

У Дніпропетровській області знищили два безпілотники, випущених Росією в бік українських міст.

Про це ввечері 31 жовтня у своєму Telegram-каналі повідомив глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

– Відмінусували ще два ворожі безпілотники. Наші оборонці неба з Повітряного командування Схід збили їх над Дніпровським та Криворізьким районами, – повідомив він.

Згодом у Повітряних силах ЗСУ уточнили, що росіяни атакували Україну безпілотниками типу Shahed – 131/136.

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Нагадаємо, останнім часом Росія почала випускати по території України замість звичних для українців “мопедів” (Shahed) – “газонокосарки”, та почала застосовувати безпілотники невстановленого типу. Один з таких БпЛА напередодні знищила українська система ППО біля Києва.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 615-й день.

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