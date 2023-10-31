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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Не треба буде особисто з’являтися у ТЦК: у ЗСУ розповіли деталі законопроєкту

Не треба буде особисто з’являтися у ТЦК: у ЗСУ розповіли деталі законопроєкту
Фото: УНІАН

Низка законопроєктів на розгляді у Верховній Раді, як-от запровадження синхронізації єдиного електронного реєстру військовозобов’язаних Оберіг з іншими реєстрами державних органів влади, мають покращити роботу центрів комплектування.

Про це під час брифінгу повідомив начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ, підполковник Володимир Фітьо.

— Зараз щодо роботи ТЦК є низка законопроєктів, які перебувають на розгляді у парламенті. Одним із таких законопроєктів, який мав би покращити роботу ТЦК, є запровадження синхронізації єдиної бази військовозобов’язаних, нашої системи обліку Оберіг із іншими реєстрами інших державних органів влади, – сказав він.

Фітьо додав, що якщо його схвалять, то відповідно до цього система обліку військовозобов’язаних Оберіг буде отримувати дані з інших реєстрів – про сімейний стан, освіту, народження дітей, фах, роботу та інші необхідні дані.

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За його словами, нині система обліку військовозобов’язаних наповнена на 90%, і триває процес внесення даних з паперу у цифру.

— Військовозобов’язані зараз ще мають особисто з’являтись у свої ТЦК для того, щоб оновити свої дані, тобто з’являтись фізично і приносити ксерокопії тих чи інших документів, — додав начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ.

За його словами, лише після оцифровування даних військовозобов’язаних та ухвалення відповідного законопроєкту можна буде перейти до процесу синхронізації системи обліку Оберіг з іншими державними реєстрами.

Нагадаємо, Факти ICTV розповідали про реєстр Оберіг та чи можна вже перевірити себе у ньому.

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