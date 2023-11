Удар по драмтеатру в Чернігові завдала 26 ракетна бригада РФ – розслідування

Ракетний удар по драмтеатру в центрі Чернігова 19 серпня, найбільш імовірно, здійснила 26 ракетна бригада у складі 6 загальновійськової армії РФ.

До такого висновку дійшли розслідувачі організації Truth Hounds, яка документує воєнні злочини РФ. Вони збирають свідчення очевидців та потерпілих, а також OSINT-дані (тобто інформацію з відкритих джерел).

Якою ракетою війська РФ атакували Чернігів

Після атаки в Офісі генпрокурора заявили, що окупанти використали балістичну ракету Іскандер-М.

Водночас розслідувачі вважають, що це все ж таки була крилата ракета Іскандер-К.

П’ятеро опитаних Truth Hounds свідків повідомили, що в момент прольоту ракети чули “свист” і “гул”, схожий на звук реактивного літака.

Крім того, на стоп-кадрі з відео, яке зафіксувало момент влучання в театр, помітні характерні для Іскандер-К крильця на корпусі і хвостове оперення для стабілізації.

Truth Hounds determined that the 26th Missile Brigade оf the Armed Forces of #Russia under the command of Pavel Rusakov, is most likely responsible for the attack on the #Chernihiv theater on August 19, 2023. The attack was conducted by using Iskander-Khttps://t.co/UsleCd5A9P pic.twitter.com/4IAzeL1wYZ

— Truth Hounds (@truth_hounds) October 31, 2023