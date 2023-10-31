Удар по драмтеатру в Чернігові завдала 26 ракетна бригада РФ – розслідування

Ракетний удар по драмтеатру в центрі Чернігова 19 серпня, найбільш імовірно, здійснила 26 ракетна бригада у складі 6 загальновійськової армії РФ.

До такого висновку дійшли розслідувачі організації Truth Hounds, яка документує воєнні злочини РФ. Вони збирають свідчення очевидців та потерпілих, а також OSINT-дані (тобто інформацію з відкритих джерел).

Якою ракетою війська РФ атакували Чернігів

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Після атаки в Офісі генпрокурора заявили, що окупанти використали балістичну ракету Іскандер-М.

Водночас розслідувачі вважають, що це все ж таки була крилата ракета Іскандер-К.

П’ятеро опитаних Truth Hounds свідків повідомили, що в момент прольоту ракети чули “свист” і “гул”, схожий на звук реактивного літака.

– Ракета Іскандер-К, на відміну від її балістичного аналога Іскандер-М, оснащена маршовим турбореактивним двигуном, а отже, під час польоту вона видає звук, схожий на гул реактивних літаків, – зазначається в розслідуванні.

Крім того, на стоп-кадрі з відео, яке зафіксувало момент влучання в театр, помітні характерні для Іскандер-К крильця на корпусі і хвостове оперення для стабілізації.

Truth Hounds determined that the 26th Missile Brigade оf the Armed Forces of #Russia under the command of Pavel Rusakov, is most likely responsible for the attack on the #Chernihiv theater on August 19, 2023. The attack was conducted by using Iskander-Khttps://t.co/UsleCd5A9P pic.twitter.com/4IAzeL1wYZ — Truth Hounds (@truth_hounds) October 31, 2023

Розслідувачі зазначили, що ракета була запрограмована на підрив у повітрі. Путінські солдати хотіли завдати максимального ураження людям довкола театру.

Так, шестеро із семи загиблих у Чернігові людей у момент ракетного удару РФ перебували поза будівлею драмтеатру. Були пошкоджені десятки будинків довкола.

Підтвердженням детонації Іскандер-К над театром є характер його руйнувань, оскільки найбільше постраждав саме дах будівлі. Під дією вибухової хвилі покрівля злетіла додолу або провалилася на горище.

Крім того, мешканці Чернігова знаходили металеві елементи ураження на відстані до 700 м від центру вибуху. Такі елементи характерні для бойових частин ракет Іскандер-К та Калібр.

Звідки окупанти запустили Іскандер

Документатори Truth Hounds знайшли очевидців польоту російської ракети 19 серпня у низці населених пунктів Чернігівської області.

На підставі їхніх свідчень розслідувачі встановили, що окупанти, найімовірніше, запустили Іскандер із території Брянської або Курської області РФ. Ключовий маневр ракета здійснила поблизу села Степанівка, коли змінила напрямок руху на Чернігів.

Очевидиця із цього села повідомила, що ракета летіла на “одному рівні” на висоті в кілька десятків метрів. Розслідувачі за допомогою дрона встановили, що йдеться про висоту 26 м.

– Ці факти додатково підтверджують застосування саме крилатої ракети, адже вони здатні змінювати свій курс на будь-якій ділянці польоту і летіти паралельно до поверхні землі, – уточнюється в розслідуванні.

Хто здійснив ракетну атаку на Чернігів

За ракетні атаки на прикордонні Чернігівську, Сумську та Харківську області відповідає угруповання військ РФ Запад.

Розслідувачі на основі даних OSINT-розвідки виокремили чотири підрозділи цього угруповання, на озброєнні яких є Іскандери. Це:

112 ракетна бригада у складі 1 танкової армії РФ;

26 ракетна бригада у складі 6 загальновійськової армії РФ;

448 ракетна бригада у складі 20 загальновійськової армії РФ;

152 ракетна бригада у складі 11 армійського корпусу РФ.

Про 112 ракетну бригаду відомостей небагато. Постійне місце її дислокації – місто Шуя Івановської області РФ. Протягом останніх пів року підрозділи першої танкової армії перебувають на Куп’янському напрямку, і 112 бригада мала б забезпечувати їх вогневу підтримку.

Однак у відкритих джерелах не вдалося виявити підтверджень бойової участі цієї бригади у війні. Тому її участь в атаці на Чернігів фахівці вважають дуже малоймовірною.

152 ракетна бригада дислокується в місті Черняховськ Калінінградської області. Вона має на озброєнні 12 комплексів Іскандер. Бригада брала участь у боях на Харківщині: під час контрнаступу у вересні 2022 року Сили оборони України взяли у полон військовослужбовців з цього підрозділу.

Станом на квітень 2023 року частина 152 бригади була задіяна на Сватівському напрямку. З огляду на місце дії цього підрозділу його причетність до атаки на Чернігів розслідувачі вважають “вкрай малоймовірною”.

448 ракетна бригада дислокується в Курській області РФ та має на озброєнні 12 самохідних пускових установок Іскандер. Ця бригада причетна до низки ракетних обстрілів України, зокрема в квітні 2022 року.

У квітні – липні 2023 року 448 ракетна бригада діяла на Сватівському напрямку, а в жовтні її перемістили на Куп’янський напрямок. Зона її бойового перебування обмежена північно-західними територіями Луганщини та, ймовірно, півднем Бєлгородської області РФ. Тому “версія про участь цієї бригади в атаці на Чернігів теж непереконлива”, зазначають у Truth Hounds.

26 ракетна бригада 6 загальновійськової армії РФ дислокується в місті Луга Ленінградської області. Вона першою у Росії повністю переозброїлася на комплекси Іскандер. Бригада бере участь у війні проти України та обстрілах території нашої держави.

Розслідувачі Truth Hounds звертають увагу, що місце перебування інших проаналізованих ракетних бригад РФ не збігається із напрямком підльоту ракети до Чернігова.

– Отже, можемо припустити, що на території Брянської й Курської областей оперує саме 26 ракетна бригада 6 загальновійськової армії РФ, – наголошується в розслідуванні.

За оцінкою Truth Hounds, ця бригада, “найбільш імовірно, є відповідальною за атаку на чернігівський театр”.

Супутникові знімки території Брянської області РФ, що їх отримали розслідувачі, зафіксували вогневі позиції Іскандерів.

За допомогою OSINT фахівці ідентифікували чималу частину особового складу 26 ракетної бригади. Нею командує полковник Павло Русаков та його заступник підполковник Костянтин Єлфімов. Вони, “найімовірніше, віддали наказ атакувати Чернігів 19 серпня 2023 року”.

Фахівці виявили й інші докази бойового розгортання 26 ракетної бригади на території Брянської й Курської областей РФ. Вони передали дані до українських правоохоронних органів.

Що відомо про ракетний удар по Чернігову

19 серпня близько 11:30 війська РФ здійснили ракетну атаку по будівлі Чернігівського обласного академічного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка.

Внаслідок вибуху було пошкоджено 10 адміністративних та 66 житлових будинків. Загинули семеро людей, постраждали понад 200.

Джерело: Truth Hounds

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