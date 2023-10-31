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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Усвідомлюють загрози: Грабський пояснив, чому під Бахмутом Росія перейшла з оборони в наступ

Війна
Фото: Генштаб ЗСУ

Для Росії, на відміну від Бахмута, Авдіївка матиме справжнє оперативно-стратегічне значення, яке може дати змогу росіянам розвинути широкі маневри для атак по інших містах та селищах України.

Про це військовий експерт Сергій Грабський розповів ведучому телемарафону Єдині новини, ведучому головного політичного ток-шоу Свобода слова на ICTV Вадиму Карп’яку.

Бахмутський напрямок

Карп’як запитав Грабського щодо активності росіян в районі Бахмутського напрямку, де раніше українські Сили оборони мали успіхи і просування.

Зараз дивляться

– Противник цілком усвідомлює загрозу, яка для нього може скластися у разі нашого проходу далі на ділянці Опитне-Одрадівка. У разі цього ми просто перерізаємо одну з комунікацій, яка займається постачанням власне Бахмута. У ширшому сенсі це створює передумови для нашого подальшого просування далі до траси М03. Тоді під загрозу (для росіян, – Ред.) стає не тільки південний фланг Бахмута, а весь так званий Соледарський виступ, – каже він.

Грабський зауважив, що Соледарський виступ для противника виключно важливий, оскільки це найкоротший шлях до Слов’янсько-Краматорської агломерації.

– Тому противник змушений приділяти значну увагу саме цій ділянці фронту, посилюючи свої бойові позиції на цьому напрямку. Таким чином вони мають намір запобігти будь-якому просуванню українських Сил оборони саме на цій ділянці, – каже він.

Експерт каже, що наразі складно оцінити резерви противника на Бахмутському напрямку.

Одна справа вести оборонні бої, і для цього ворог може мати резерви, а інша – вести активні наступальні бойові дії. Він (противник, – Ред.) може там контратакувати… Резервів у них достатньо, але ці резерви недостатньо забезпечені озброєнням і бойовою технікою, – пояснює він.

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Щоб вести наступальні дії на цьому напрямку, Росія має близько 70-80% особового складу та лише 50-60% по техніці, чого “недостатньо для ведення наступальних дій”, каже експерт.

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Авдіївський напрямок

Сергій Грабський додає, що активність ворога на Авдіївському напрямку справді має стратегічне значення, на відміну від Бахмута, який окупували росіяни.

– Авдіївка, на відміну від Бахмута, дійсно має оперативно-стратегічне значення і відіграє серйозну роль саме в тій ситуації, яка складається на лінії фронту. Чим це може бути загрозливо для нас? Від Авдіївки просування на північ – це Костянтинівка та створення умовної загрози для Краматорсько-Слов’янського угруповання нашого. Так само, говорячи про просування на захід, це вже Покровськ, це вже кордон з Дніпропетровською областю, – сказав він.

Але важливішим у випадку з Авдіївкою є те, що ця місцевість дала б змогу ворогу в разі окупації здійснювати широкі маневри силами та засобами, щоб забезпечити на півдні та сході України.

– Тому для Авдіївки противник не шкодує нічого, тому друга гвардійська загальновійськова армія була перекинута з Куп’янська, щоб вести активні наступальні дії саме на Авдіївському напрямку. Там ми очікуємо чергової ескалації та інтенсифікації бойових дій, – додав він.

Нагадаємо, за даними начальника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, війська окупантів перегруповуються під Авдіївкою на Донеччині, тому найближчими днями можуть посилитись штурмові дії на цьому напрямку.

Авдіївка, Бахмут, Війна в Україні, Донецька область, Запоріжжя
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