Вибухи у Миргороді та на Хмельниччині: головні події ночі 31 жовтня

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну ракетами та ударними дронами. Протягом минулої доби відбулося 36 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав сім ракетних та 90 авіаційних ударів.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Атака дронів на Хмельниччину

Вночі ворожі ударні дрони рухалися через Вінницьку область у напрямку Старокостянтинова на Хмельниччині. В області лунали вибухи. Мер Хмельницького Олександр Симчишин подякував нашим силам протиповітряної оборони за чудову роботу.

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У Миргороді на Полтавщині пролунали вибухи

У Миргороді Полтавської області прогриміли вибухи під час повітряної тривоги у ніч на 31 жовтня.

За словами очільника обласної військової адміністрації Філіпа Проніна, попередньо, обійшлося без постраждалих.

Також не зафіксовано уражень цивільної чи критичної інфраструктури.

Грабський пояснив, чому під Бахмутом Росія перейшла з оборони в наступ

Для Росії, на відміну від Бахмута, Авдіївка матиме справжнє оперативно-стратегічне значення, яке може дозволити росіянам розвинути широкі маневри для атак по інших містах та селищах України.

Про це військовий експерт Сергій Грабський розповів ведучому телемарафону Єдині новини, ведучому головного політичного ток-шоу Свобода слова на ICTV Вадиму Карп’яку.

– Противник цілком усвідомлює загрозу, яка для нього може скластися у разі нашого проходу далі на ділянці Опитне-Одрадівка. У разі цього ми просто перерізаємо одну з комунікацій, яка займається постачанням власне Бахмута. У ширшому сенсі це створює передумови для нашого подальшого просування далі до траси М03. Тоді під загрозу (для росіян, – Ред.) стає не тільки південний фланг Бахмута, а весь так званий Соледарський виступ, – каже він.

Зведення Генштабу

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, ще один – по зенітно-ракетному комплексу противника. Також протиповітряною обороною України знищено 12 ударних БпЛА, два керовані авіаційні ракети та шість розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дев’ять артилерійських засобів та ще шість інших важливих цілей противника.

Кулеба анонсував новини щодо членства України в ЄС

Наприкінці поточного тижня Україну чекатимуть позитивні новини в рамках питання членства в Європейському Союзі.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів ведучому телемарафону Єдині новини, ведучому головного політичного ток-шоу Свобода слова на ICTV Вадиму Карп’яку.

Ведучий запитав міністра, чи є якісь відомості в очільника МЗС щодо результатів оцінювання Європейською комісією виконання рекомендацій для початку переговорів щодо вступу України до ЄС. У відповідь на це Кулеба сказав, що деталі “розголошувати не буде”.

Армія Ізраїлю звільнила військову, яку ХАМАС взяв у полон

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) звільнила військовослужбовицю Орі Мегідіш, яку 7 жовтня взяли в полон бойовики палестинського угруповання ХАМАС.

Про це йдеться у спільній заяві ЦАХАЛу та агентства внутрішньої безпеки Ізраїлю Шабак. Військовослужбовицю вдалося звільнити під час ескалації наступу в секторі Гази. Там зазначено, що вона пройшла медичне обстеження і почувається добре.

Ціни на нафту можуть досягти $150

У понеділок Світовий банк попередив, що в разі ескалації конфлікту на Близькому Сході ціни на сиру нафту можуть зрости більш ніж до $150 за барель, що загрожує повторенням шоку цін на нафту 1970-х років, якщо основні виробники скоротять постачання.

У своєму щоквартальному огляді Перспективи розвитку товарних ринків Світовий банк заявив, що тривалий конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом може призвести до значного зростання цін на енергоносії та продовольство, що стане “подвійним шоком” для товарних ринків, які все ще переживають повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 615-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні. Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте на сайті Факти ICTV.

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