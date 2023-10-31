Вибухи в Росії, пожежі в Криму та удари РФ по ТЕС: головні новини 31 жовтня

Російські окупанти обстріляли українську ТЕС во одному з прифронтових міст та, ймовірно, вдарили по Кривому Рогу.

Разом із цим в Ізраїлі тривають бойові дії, а ізраїльська система ПРО збила ракети, випущені з боку хуситів Ємену.

Про ці та інші події в Україні та світі, що відбулися 31 жовтня 2023 року, читайте в дайджесті на Фактах ICTV.

Зараз дивляться

Удар Росії по ТЕС

Вибухи в Кривому Розі

ООН підтвердила удар Росії по селищу Гроза

Зеленський провів засідання Ставки

Україна отримає €335 млн допомоги від ЄК

Пожежі в Криму

На заводі Урал в РФ прогримів вибух

Блінкен та Остін лобіюють допомогу Україні у Конгресі

Обмін ударами між Ізраїлем та Єменом

Удар Росії по ТЕС

Росія ввечері 30 жовтня атакувала одну з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовому регіоні. Результатом атаки стали серйозні пошкодження обладнання ТЕС, тому без світла та води опинилися жителі одного з населених пунктів поруч зі станцією.

Після припинення обстрілів бригади енергетиків почали роботи з усунення наслідків обстрілів, щоб повернути енергопостачання в населеному пункті.

Інформація про удар по ТЕС стала відома лише зранку 31 жовтня.

Вибухи в Кривому Розі

У вівторок, 31 жовтня, в Кривому Розі Дніпропетровської області прогриміли вибухи.

Про це повідомляють місцеві канали.

Перед цим в сусідньому Запоріжжі місцева влада попереджала про ракетну небезпеку для Запорізької області.

Представники влади ані Дніпропетровської області, ані Кривого Рогу поки що не коментували інформацію про вибухи.

ООН підтвердила удар Росії по селищу Гроза

Є достатні підстави вважати, що 59 жителів села Гроза Куп’янського району Харківської області 5 жовтня вбила Росія, завдавши удару ракетою Іскандер по місцевому кафе, де тривав поминальний обід, йдеться у доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, оприлюдненій 31 жовтня.

Спостерігачі ООН, які двічі відвідали місце трагедії, дійшли висновку, що РФ або “не вжила всіх практично можливих заходів, щоб упевнитися в тому, що запланований об’єкт атаки є військовою ціллю”, або навмисно спрямувала удар на цивільний об’єкт, що в будь-якому разі є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Зеленський провів засідання Ставки

Президент Володимир Зеленський 31 жовтня провів “тривалу та важливу” Ставку верховного головнокомандувача.

– У Міжнародний день Чорного моря – про безпеку саме в цьому регіоні. Безперешкодна робота зернового коридору. Боротьба з діями ворога, які ставлять під загрозу мирне судноплавство. Зниження спроможностей ворожого флоту, – уточнив глава держави.

За його словами, обговорювалася безпека Одеської області – захист людей, енергооб’єктів, портової інфраструктури, зокрема посилення регіональної системи ППО, а також безпека в прикордонних та прифронтових регіонах.

І, звісно ж, президент говорив з військовим командуванням про ситуацію на фронті в районі Куп’янська, Авдіївки та Херсону.

Україна отримає €335 млн допомоги від ЄК

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував отримання від Єврокомісії €335 млн допомоги, які підуть на відбудову інфраструктури.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні уряду затверджено відповідну угоду про фінансування програми Підтримка Євросоюзу для відновлення та реформ.

– Кошти будуть виділені після її підписання. Їх спрямуємо на відбудову інфраструктури, зокрема енергетики, на допомогу бізнесу, на антикорупційні заходи, на захист довкілля та цифровізацію, – уточнив глава уряду.

Пожежі в Криму

У тимчасово окупованому Криму сталася пожежа біля аеродрому.

Це випливає з супутникових знімків FIRMS (NASA), які відстежують локації із різким підвищенням температури по всій планеті Земля.

На кадрах, які були зроблені 31 жовтня о 12:43 та 13:23, можна побачити три основних осередки загоряння. Всі вони в районі аеродрому Веселе, що північніше Сімферополя.

Крім того, у бухті Севастополя в тимчасово окупованому Криму помітили задимлення на одному з російських протичовнових кораблів.

За даними Telegram-каналу Крымский ветер, задимлення на запуск двигунів не схоже, тому, ймовірно, це або пожежа, або випробування димової установки.

На заводі Урал в РФ прогримів вибух

Російські ЗМІ повідомляють про сильний вибух на заводі з випуску вибухівки Урал у Солікамську Пермського краю РФ.

За даними місцевого управління МНС, нібито ніхто не постраждав, тому що в будівлі нікого не було, а підприємство працює в штатному режимі.

Водночас очевидці викладають фото і відео величезного стовпа диму над територією заводу, стверджують також, що в деяких будинках ударною хвилею вибило шибки.

Місцевий ресурс ЧП Соликамск, посилаючись на співробітників Єдиної чергово-диспетчерської служби, повідомив, що це був “технологічний спалах”, а звернень жителів з приводу вибитих шибок наразі не зафіксовано.

А влада регіону стверджує, що загрози населенню після вибуху в цеху заводу Урал немає.

Блінкен та Остін лобіюють допомогу Україні у Конгресі

Державний секретар США Ентоні Блінкен і глава Пентагону Ллойд Остін дали свідчення Комітету з питань асигнувань Сенату Конгресу США щодо запиту президента Джо Байдена на $106 млрд для фінансування допомоги для України, Ізраїлю та безпеки американських кордонів.

Блінкен заявив, що підтримка України з боку США зробила вторгнення Росії в Україну “стратегічною поразкою” і наголосив на важливості як допомоги Ізраїлю у сфері безпеки, так і гуманітарної допомоги палестинцям у Газі.

Остін своєю чергою заявив, що Росія досягне успіху під час війни проти України, якщо Сполучені Штати не продовжать підтримку Києва.

– Я можу гарантувати, що без нашої підтримки Путін досягне успіху… Якщо ми виб’ємо ґрунт з-під них (України, – Ред.) зараз, Путін стане лише сильнішим і досягне успіху в тому, чого хоче – в захопленні суверенної території свого сусіда, – наголосив Остін.

Обмін ударами між Ізраїлем та Єменом

Армія оборони Ізраїлю у вівторок, 31 жовтня, заявила, що перехопила балістичну ракету класу земля – земля великої дальності і дві крилаті ракети, які були випущені повстанцями-хуситами в Ємені.

У заяві ЦАХАЛу йдеться про те, що ракети були випущені з південної частини Червоного моря.

Зазначається, що вперше із початку війни було застосовано протиракетну систему оборони Arrow для перехоплення балістичної ракети.

Дві крилаті ракети були перехоплені ізраїльськими винищувачами над Червоним морем.

Хуситський телеканал Аль-Масіра повідомив, що хусити взяли на себе відповідальність за ці атаки. Представник хуситів повідомив AFP, що атаки були відповіддю на війну в Газі.

Згодом єменські хусити заявили, що будуть продовжувати бити по Ізраїлю.

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