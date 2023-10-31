Є перспективи для просування ЗСУ на Херсонщині: Мусієнко пояснив паніку росіян

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко погоджується з оцінкою британської розвідки, яка пов’язує зміну командувача угруповання російських військ на Херсонщині з посиленням тиску з боку Сил оборони України.

– Неспроста РФ проводить такі заміни. Очевидно, це свідчить про те, що дії ЗСУ на лівобережжі Херсонщини посилюються. Вони намагаються цьому протидіяти. Дещо схвильовано ворог реагує на нашу активність. Вочевидь, бояться певних дій з нашого боку. Загалом чи змінить це ситуацію? Я не думаю, – заявив експерт в ефірі телемарафону Єдині новини.

На його думку, РФ, звісно ж, намагатиметься посилювати оборонні заходи на лівобережжі, проте вважає цю ділянку фронту менш захищеною, бо вона не так сильно замінована, якщо порівнювати, наприклад, з Мелітопольким чи Бердянським напрямками, де ЗСУ ведуть контрнаступальні дії.

– Лівобережжя трохи менше захищене з точки зору того, що там менше замінованих ділянок, в рази більше на Мелітопольському напрямку. Тобто там є перспективи для того, щоб просунутися нашим силам і закріпитися, – пояснив Мусієнко.

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Він вважає, що окупанти це розуміють, тому й додаткові сили перекинули з Токмака, і командувача змінили – остерігаються успішних атак українських військ.

Експерт також не виключає зміни бойової обстановки на цьому напрямку, попри наближення складних погодних умов.

– І видно, що росіяни не готувалися до подібних сценаріїв, а розраховували, що усі наші сили підуть на Схід, де боротьба триватиме щонайменше до весни. А тут, вочевидь, наше командування підготувало певні дії, зберігається інтрига, – підсумував він.

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