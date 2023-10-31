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ЗСУ досягають непоганих результатів на лівому березі Херсонщини – Гуменюк

Наталія Гуменюк

Сили оборони України продовжують досягати “непоганих результатів” на лівобережжі Херсонщини.

Про це повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в етері Радіо Свобода.

– Ми продовжуємо досягати непоганих результатів у своїй боротьбі – і в контрбатарейній, і в інших методах роботи. Але висвітленню це поки що не підлягає саме для того, щоб результат був дуже потужним і зафіксованим, щоб це не було такою короткочасною перемогою, – сказала вона.

За словами Гуменюк, ЗСУ змусили російську армію відтягнути свої позиції на лівому березі. Водночас цього поки що недостатньо для того, щоб припинити обстріли правого.

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Окрім того, війська РФ почали частіше застосовувати авіацію.

– Використання тактичної авіації, яке останнім часом серйозно збільшилося у загальних цифрах зведень над правим берегом – це виправдання того, що артилерія вже не всюди може діставати. І ворог намагається таким чином створити собі штучні перемоги, руйнуючи мирну цивільну інфраструктуру, руйнуючи економіку регіону і намагаючись у килимовий спосіб руйнувати населені пункти на правому березі, – додала вона.

Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) повідомляли, що українські військові нібито висадилися на лівому березі Херсонської області й утримують ділянку дороги, що сполучає низку населених пунктів.

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Фото: Media Center Ukraine – Odesa

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Джерело: Радіо Свобода
Війна в Україні, ЗСУ, Херсонська область
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