Акцент на Полтавщині, було кілька хвиль дронів – Ігнат розповів про нічну атаку
У нічній атаці 1 листопада нічого специфічного не було, вона схожа на попередні. Цього разу РФ лише збільшила кількість запущених безпілотників.
Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини.
– У більшості регіонів була оголошена повітряна тривога. Великий акцент атаки був на Полтавську область. Атакували в декілька хвиль, виходили дрони групами, потім розділялися попарно, поштучно і фактично пролітали аж до західних регіонів, – пояснив він.
За його словами, те, що знищено 18 з 20 дронів та ракету – непоганий результат, попри влучання, зокрема по Кременчуцькому НПЗ.
Ігнат зауважив, що ворог намагається атакувати об’єкти і заодно виявити слабкі місця в нашій протиповітряній обороні.
1 листопада окупанти атакували безпілотниками на Полтавщині НПЗ у Кременчуці. Внаслідок влучання виникла пожежа. Наразі підприємство не працює.
Фото: Медіа Центр Україна
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