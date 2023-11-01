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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Акцент на Полтавщині, було кілька хвиль дронів – Ігнат розповів про нічну атаку

Акцент на Полтавщині, було кілька хвиль дронів – Ігнат розповів про нічну атаку

У нічній атаці 1 листопада нічого специфічного не було, вона схожа на попередні. Цього разу РФ лише збільшила кількість запущених безпілотників.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини.

– У більшості регіонів була оголошена повітряна тривога. Великий акцент атаки був на Полтавську область. Атакували в декілька хвиль, виходили дрони групами, потім розділялися попарно, поштучно і фактично пролітали аж до західних регіонів, – пояснив він.

За його словами, те, що знищено 18 з 20 дронів та ракету – непоганий результат, попри влучання, зокрема по Кременчуцькому НПЗ.

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Ігнат зауважив, що ворог намагається атакувати об’єкти і заодно виявити слабкі місця в нашій протиповітряній обороні.

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1 листопада окупанти атакували безпілотниками на Полтавщині НПЗ у Кременчуці. Внаслідок влучання виникла пожежа. Наразі підприємство не працює.

Фото: Медіа Центр Україна

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атака дронами, Війна в Україні, Повітряні сили України, Полтавська область, Російська агресія, Юрій Ігнат
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