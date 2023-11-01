Путін намагається використати ХАМАС для послаблення підтримки України – Блінкен

Очільник Кремля Володимир Путін намагається використати конфлікт на Близькому Сході між Ізраелем та ХАМАС для зменшення підтримки Заходом України.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час свідчень на Комітеті з асигнувань Сенату США.

– Путін дуже сильно намагається скористатися нападом ХАМАС на Ізраїль в надії, що це відволіче нас… і що це призведе до відкликання Сполученими Штатами своїх ресурсів, – сказав він.

Глава Міноборони США Ллойд Остін, який теж був присутній на слуханнях, заявив, що Путін досягне успіху у захопленні українських територій, якщо припинити допомогу Україні з боку США.

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Нагадаємо, сьогодні Ентоні Блінкен та Ллойд Остін намагалися запевнити законодавців Конгресу США у тому, що допомога Україні не повинна зупинятись.

Вони запевняли конгресменів у необхідності затвердити раніше анонсований запит президента США Джо Байдена на понад $105 млрд допомоги, що охоплює $61,4 млрд допомоги Україні та $14,3 млрд допомоги Ізраїлю. З боку Білого дому ініціатива була запропонована таким чином, щоб в Конгресі її проголосували в одному пакеті.

Водночас нещодавно призначений спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон виступає за те, щоб допомога Україні розглядалася окремо від коштів для Ізраїлю.

Джерело : AFP

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