Ворог має постійно відчувати “сезон сюрпризів”. Гуменюк про обстановку на Півдні
Попри те, що росіяни протягом тривалого часу накопичували сили і зараз продовжують маневри цими силами та засобами, Сили оборони продовжують потужно нищити потенціал ворога.
Таку заяву зробила речниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі одного з телеканалів.
– Ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу й інші методи ведення боротьби, які поки що не варто розкривати. Ворог має постійно відчувати “сезон сюрпризів, – сказала вона.
За словами Гуменюк, дірявість ворожої системи Протиповітряної оборони сприятиме активному переміщенню накопичених ресурсів ворожої армії.
– Росіяни налаштували системи ППО й оборонні потужності, які теж зазнають втрат. На материковій частині лівого берега ворог намагається визначитись, яка ділянка місцевості для нього буде більш сприятливою для закріплення. А ми продовжуємо знищувати позиції, на яких окупанти розташували свої вогневі точки. Окрім того, їх суттєво притискає Запорізький напрямок, – додала вона.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що три тижні запеклих боїв біля Авдіївки стали чи не найдорожчою битвою для Росії з початку повномасштабної війни.
Українська артилерія знищує колони бронетехніки й піхоту окупантів ще на підступах до міста, проте досі їм не вдалося здійснити прорив.
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