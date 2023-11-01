Вибухи на Хмельниччині та Полтавщині, пожежа в окупованому Донецьку: головні події ночі 1 листопада

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На Хмельниччині та Полтавщині пролунали вибухи

Вибухи під час масованої повітряної тривоги пролунали в Хмельницькій області, регіон атакували російські БпЛА.

Також вибухи пролунали у Кременчуці Полтавської області.

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Згодом Суспільне писало, що у Миргородській громаді на Полтавщині пролунала серія вибухів, повідомили місцеві жителі.

Безпечних для окупантів місць немає: Юсов про регулярну “бавовну” в Криму

Регулярна “бавовна” на півострові ускладнює його використання як логістичного хабу, розповів представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону Єдині новини.

РФ намагається посилити оборону на півострові, однак агресору це “далеко не завжди вдається”.

Є інформація, що окупанти перекидають до Криму засоби протиповітряної та протиракетної оборони з інших напрямків, зокрема з далекосхідного.

– Але, як казав очільник ГУР Кирило Буданов, сьогодні в Криму немає безпечних для окупантів місць. І це ми бачимо на власні очі фактично у щоденному режимі. Продовжується планова робота Сил безпеки і оборони, операції в різних сферах – і на землі, й на воді. І ця робота триватиме й надалі, – наголосив Юсов.

Кірбі допускає, що Байден ветує бюджет США, якщо в ньому не буде допомоги Україні

Президент США Джо Байден може накласти вето на бюджетний законопроєкт Сполучених Штатів, якщо він не передбачатиме коштів на допомогу Україні, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу.

На запитання, чи готовий глава Білого дому ветувати закон, який лобіюватимуть республіканці у Палаті представників у випадку, якщо він не передбачатиме допомогу Україні, Кірбі не став відповідати прямо.

– Я думаю, що ми дуже чітко дали зрозуміти, наскільки глибоке занепокоєння викликає законопроєкт республіканців у Палаті представників і наскільки він не відповідає нашим потребам у національній безпеці, – сказав він.

В Донецьку – горять цистерни з пальним: в РФ кажуть, що по них вдарили з РСЗВ

В тимчасово окупованому Донецьку почалась масштабна пожежа. Також в мережі були поширені фото та відео із вогнем навколо цистерни.

Крім того, помітно, що високий стовп диму підіймається над містом.

Путін намагається використати ХАМАС для послаблення підтримки України – Блінкен

Очільник Кремля Володимир Путін намагається використати конфлікт на Близькому Сході між Ізраелем та ХАМАС для зменшення підтримки Заходом України, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час свідчень на Комітеті з асигнувань Сенату США.

– Путін дуже сильно намагається скористатися нападом ХАМАС на Ізраїль в надії, що це відволіче нас… і що це призведе до відкликання Сполученими Штатами своїх ресурсів, – сказав він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 616-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні. Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте на сайті Факти ICTV.

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