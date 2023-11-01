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Україна
Ірина Ігнатова, редакторка стрічки

Якою буде зима 2023-2024 в Україні: коли чекати морозів

Зима в Україні
Фото: Pixabay

Зима цього року суттєво не відрізнятиметься від попереднього холодного сезону. Яка буде зима в 2023 році, на яку погоду чекати та чи будуть сніг і морози – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Якою буде зима 2023-2024

Прийдешня зима не особливо відрізнятиметься за температурою від аналогічного періоду минулого сезону. Це показує прогноз Wisemeteo

Днів зі снігопадами або дощами протягом майбутньої зими очікується не так вже й багато. Згідно з прогнозом, середнє значення температури сягатиме 0⁰С, що є незначно нижчим, ніж у попередній зимовий сезон. Синоптики попереджають, що зима по-справжньому вступить у свої права близько 2 грудня, коли температура опуститься до -2⁰С. Опадів очікується небагато, переважання плюсових температур вказує на те, що це буде, найімовірніше, сніг із дощем.

Зараз дивляться

Завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова ексклюзивно для OBOZ.UA розповіла, яка буде зима в 2023 році. За словами соноптика, останні зими в нас “слідують одна за одною” і схожі між собою. Погода мало відрізнятиметься від тієї, яка була минулого року, прогнозує Мартазінова. Однак, вона зазначає, що зими стали температурно нестійкими.

– Це означає, що, як і минулими роками, цієї зими знову очікуються температурні “гойдалки”, щоправда, не настільки сильні, як, наприклад, у теплу пору року, коли стовпчик термометра міняв показники на 10 градусів упродовж двох днів, – пояснює експертка. 

Отже, очікувати довгострокових стійких похолодань не доводиться, “практично обійдеться без особливих морозів – 0…+5 градусів у денний час”, прогнозує метеорологиня.

Яка погода буде в грудні 2023 року

Середньомісячна денна температура в грудні встановиться на рівні -1⁰С, а нічна перебуватиме в діапазоні від 0⁰С до -8⁰С. Однак, у середині місяця можуть раптово настати короткочасні морози до 15⁰С. 

Далі знову піде потепління, – попередила Мартазінова.

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За прогнозами метеослужб, вище +7⁰С повітря не прогріватиметься. Рясних опадів також протягом останнього місяця року не очікується.

Яка погода буде в січні 2024 року

У січні середня температура, за прогнозами, встановиться близько нульової позначки. Але можливі коливання на рівні від 0⁰С до -5⁰С вночі та не вище +5⁰С вдень. За словами Мартазінової, у січні не очікується багато снігу чи інших опадів. 

– У січні в окремі холодні дні температура повітря може опускатися не нижче рівня від -7⁰С до -10⁰С, – підкреслює метеорологиня.

Яка погода буде в лютому 2024 року

Лютнева погода в середньому залишиться такою ж, як у січні. А ось ночі стануть помітно холоднішими – стовпчик термометра може опускатися до -11⁰С. Кількість опадів буде також не дуже значною. 

Зима 2024 у світі – морози та сніг

За даними сервісу Severe Weather, зараз над Північним полюсом формується полярний циклон. Згідно з прогнозами, це принесе сніг і зниження температури в Європу, на східне узбережжя США і Канади.

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зима, Погода, Погода в Україні, Прогноз погоди
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