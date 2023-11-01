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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

За добу РФ втратила 680 солдатів та понад 100 одиниць техніки

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 301 490 військових, з них 680 окупантів українські захисники ліквідували за останню добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати РФ з 24.02.22 по 01.11.23

  • танків ‒ 5223 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 9834 (+30) од,
  • артилерійських систем – 7250 (+23) од,
  • РСЗВ – 846 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 563 (+1) од,
  • літаків – 321 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5468 (+28),
  • крилатих ракет ‒ 1547 (+1),
  • кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9624 (+34) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1019 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 616-ту добу.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Росія
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