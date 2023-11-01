За добу РФ втратила 680 солдатів та понад 100 одиниць техніки

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 301 490 військових, з них 680 окупантів українські захисники ліквідували за останню добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати РФ з 24.02.22 по 01.11.23

танків ‒ 5223 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 9834 (+30) од,

артилерійських систем – 7250 (+23) од,

РСЗВ – 846 (+2) од,

засобів ППО ‒ 563 (+1) од,

літаків – 321 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5468 (+28),

крилатих ракет ‒ 1547 (+1),

кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9624 (+34) од,

спеціальної техніки ‒ 1019 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 616-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні. Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте на сайті Факти ICTV.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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