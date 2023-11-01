Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
За добу РФ втратила 680 солдатів та понад 100 одиниць техніки
Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 301 490 військових, з них 680 окупантів українські захисники ліквідували за останню добу.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Інші втрати РФ з 24.02.22 по 01.11.23
- танків ‒ 5223 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 9834 (+30) од,
- артилерійських систем – 7250 (+23) од,
- РСЗВ – 846 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 563 (+1) од,
- літаків – 321 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5468 (+28),
- крилатих ракет ‒ 1547 (+1),
- кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9624 (+34) од,
- спеціальної техніки ‒ 1019 (+3).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 616-ту добу.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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