Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Вибухи у Миргороді та на Хмельниччині: головні події ночі 31 жовтня
У Польщі затримали українців, в яких на балконі виявили тіло немовляти
Терміново
У Миргороді на Полтавщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги
Євро різко здорожчало, долар подешевшав: курс валют на 31 жовтня
Нічна атака дронів на Україну. Мер Хмельницького подякував силам ППО за захист
Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Чому граничний вік для призовників не знизили до 25 років – пояснення секретаря РНБО

військовий квиток, мобілізація
Фото: Depositphotos

Президент України Володимир Зеленський поки не підписав закон про зниження граничного мобілізаційного віку до 25 років, тому що це дуже чутливе питання.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у коментарі українським журналістам. За його словами, цим рішенням потрібно взяти відповідальність, що люди молодшого віку мають йти на фронт.

Його запитали, чому президент п’ять місяців не підписує закон, який знижує граничний мобілізаційний вік з 27 до 25 років, попри прохання українських військових мобілізувати більше людей.

Зараз дивляться

– Це дуже чутливе питання, коли треба своїм рішенням взяти відповідальність, що люди молодшого віку мають йти на фронт. Це дуже складно. Це дуже важко, – наголосив секретар РНБО.

За його словами, нині важливо спробувати вирішили одразу кілька проблем. Серед них – максимальне посилення протиповітряної оборони, щоб захистити українців та важливі об’єкти критичної інфраструктури.

Секретар РНБО наголосив, що також Україна прагне отримати сучасне озброєння, а літаки F-16 допоможуть отримати хоча б певний паритет у повітрі проти Російської Федерації.

– F-16 – це не забаганка. Простий приклад. Коли пішли перші випадки знищення військових гелікоптерів РФ, то втричі зменшилася кількість польотів. Це життя наших людей, – стверджує Данілов.

Читайте також
Якщо не служив в армії: чи можуть чоловіків мобілізувати до 25 років
Чому граничний вік для призовників не знизили до 25 років – пояснення секретаря РНБО

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Джерело: ЛІГА.net
Війна в Україні, ЗСУ, мобілізація, Олексій Данілов, РНБО, українські військові
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
З наближенням зими росіяни будуть бити більше: Зеленський анонсував посилення ППО
Чому граничний вік для призовників не знизили до 25 років – пояснення секретаря РНБО
20 ракет – не 100, але теж серйозна загроза: в ГУР оцінили запаси та виробництво в РФ
ППО, ракета, ракети
ЗСУ за добу ліквідували 850 окупантів та 88 одиниць важкої техніки
град війна
Через падіння уламків дрона на Івано-Франківщині загорівся гуртожиток
Дрони Шахед
На Вінничині під час нічної атаки дронів збили один Shahed
Чому граничний вік для призовників не знизили до 25 років – пояснення секретаря РНБО

Завантаження

Ігри
Відео
Робот-сапер, що знешкоджує міни-пелюстки – унікальна розробка українських винахідників

Все для фронту, все для перемоги! Майже під таким гаслом відбувся фестиваль інноваційних проєктів Сікорський челендж. Більшість стартапів, які представляли молоді винахідники, стосувалися саме оборонно-промислового комплексу.

Олег Корнієнко
Скандал навколо перейменування Повітрофлотського проспекту: кияни проти рішення депутатів
Чому граничний вік для призовників не знизили до 25 років – пояснення секретаря РНБО
Майбутнє сектора Гази у руках США? Головне про війну на Близькому Сході
Чому граничний вік для призовників не знизили до 25 років – пояснення секретаря РНБО
ЦАХАЛ атакував підземні тунелі ХАМАС: наймаштабніша операція Ізраїлю у розпалі
Чому граничний вік для призовників не знизили до 25 років – пояснення секретаря РНБО
На Миколаївщині підірвався комбайн | РЛС “Подлет” вражено — ГУР | Новини Факти ICTV за 01.11.2023
Чому граничний вік для призовників не знизили до 25 років – пояснення секретаря РНБО
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь