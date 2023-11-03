Чому граничний вік для призовників не знизили до 25 років – пояснення секретаря РНБО

Президент України Володимир Зеленський поки не підписав закон про зниження граничного мобілізаційного віку до 25 років, тому що це дуже чутливе питання.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у коментарі українським журналістам. За його словами, цим рішенням потрібно взяти відповідальність, що люди молодшого віку мають йти на фронт.

Його запитали, чому президент п’ять місяців не підписує закон, який знижує граничний мобілізаційний вік з 27 до 25 років, попри прохання українських військових мобілізувати більше людей.

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– Це дуже чутливе питання, коли треба своїм рішенням взяти відповідальність, що люди молодшого віку мають йти на фронт. Це дуже складно. Це дуже важко, – наголосив секретар РНБО.

За його словами, нині важливо спробувати вирішили одразу кілька проблем. Серед них – максимальне посилення протиповітряної оборони, щоб захистити українців та важливі об’єкти критичної інфраструктури.

Секретар РНБО наголосив, що також Україна прагне отримати сучасне озброєння, а літаки F-16 допоможуть отримати хоча б певний паритет у повітрі проти Російської Федерації.

– F-16 – це не забаганка. Простий приклад. Коли пішли перші випадки знищення військових гелікоптерів РФ, то втричі зменшилася кількість польотів. Це життя наших людей, – стверджує Данілов.

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