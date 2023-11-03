Чому Україні треба більше озброєння для перемоги – пояснення експерта
Затримка у питанні постачання озброєння для Збройних сил України глобально не вплинула на контрнаступ, однак внаслідок цього він сповільнився.
Про це заявив майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман у коментарі українським журналістам. За його словами, Росія перекинула таку ж кількість військ, як Ірак до Кувейту перед операцією Буря в пустелі 1991 року.
Він звернув увагу, що США передали Україні танковий батальйон, 31 одиницю Abrams, 20 ракет ATACMS на 165 км.
– Здається, всі питання мають відпасти самі собою. Мене дивують висловлювання зарубіжних журналістів про те, чому Україна наступає повільно, – зазначив майор запасу ЗСУ.
За словами експерта, Україна може здійснити контрнаступ швидше, однак необхідно мати приблизно стільки ж озброєння та солдатів, як було в коаліції проти іракського диктатора Саддама Хусейна.
Однак він наголосив, що проблеми створюють не лише затримки з постачанням зброї. Наразі вирішальна перевага – за технологіями. Але головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний озвучив тверезу оцінку: поки немає ознак революційного прориву в галузі дронів і РЕБ.
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