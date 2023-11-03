Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Вибухи у Миргороді та на Хмельниччині: головні події ночі 31 жовтня
У Польщі затримали українців, в яких на балконі виявили тіло немовляти
Терміново
У Миргороді на Полтавщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги
Євро різко здорожчало, долар подешевшав: курс валют на 31 жовтня
Нічна атака дронів на Україну. Мер Хмельницького подякував силам ППО за захист
Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Чому Україні треба більше озброєння для перемоги – пояснення експерта

Чому Україні треба більше озброєння для перемоги – пояснення експерта
Фото: Генштаб ЗСУ

Затримка у питанні постачання озброєння для Збройних сил України глобально не вплинула на контрнаступ, однак внаслідок цього він сповільнився.

Про це заявив майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман у коментарі українським журналістам. За його словами, Росія перекинула таку ж кількість військ, як Ірак до Кувейту перед операцією Буря в пустелі 1991 року.

Він звернув увагу, що США передали Україні танковий батальйон, 31 одиницю Abrams, 20 ракет ATACMS на 165 км.

Зараз дивляться

– Здається, всі питання мають відпасти самі собою. Мене дивують висловлювання зарубіжних журналістів про те, чому Україна наступає повільно, – зазначив майор запасу ЗСУ.

За словами експерта, Україна може здійснити контрнаступ швидше, однак необхідно мати приблизно стільки ж озброєння та солдатів, як було в коаліції проти іракського диктатора Саддама Хусейна.

Однак він наголосив, що проблеми створюють не лише затримки з постачанням зброї. Наразі вирішальна перевага – за технологіями. Але головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний озвучив тверезу оцінку: поки немає ознак революційного прориву в галузі дронів і РЕБ.

Читайте також
Чому граничний вік для призовників не знизили до 25 років – пояснення секретаря РНБО
військовий квиток, мобілізація

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Джерело: РБК-Україна
Війна в Україні, ЗСУ, контрнаступ, українські військові
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
20 ракет – не 100, але теж серйозна загроза: в ГУР оцінили запаси та виробництво в РФ
ППО, ракета, ракети
ЗСУ за добу ліквідували 850 окупантів та 88 одиниць важкої техніки
град війна
Через падіння уламків дрона на Івано-Франківщині загорівся гуртожиток
Дрони Шахед
На Вінничині під час нічної атаки дронів збили один Shahed
Чому Україні треба більше озброєння для перемоги – пояснення експерта
Вночі росіяни спрямували на Львівщину 16 шахедів: є влучання в критичну інфраструктуру
Чому Україні треба більше озброєння для перемоги – пояснення експерта

Завантаження

Ігри
Відео
Робот-сапер, що знешкоджує міни-пелюстки – унікальна розробка українських винахідників

Все для фронту, все для перемоги! Майже під таким гаслом відбувся фестиваль інноваційних проєктів Сікорський челендж. Більшість стартапів, які представляли молоді винахідники, стосувалися саме оборонно-промислового комплексу.

Олег Корнієнко
Скандал навколо перейменування Повітрофлотського проспекту: кияни проти рішення депутатів
Чому Україні треба більше озброєння для перемоги – пояснення експерта
Майбутнє сектора Гази у руках США? Головне про війну на Близькому Сході
Чому Україні треба більше озброєння для перемоги – пояснення експерта
ЦАХАЛ атакував підземні тунелі ХАМАС: наймаштабніша операція Ізраїлю у розпалі
Чому Україні треба більше озброєння для перемоги – пояснення експерта
На Миколаївщині підірвався комбайн | РЛС “Подлет” вражено — ГУР | Новини Факти ICTV за 01.11.2023
Чому Україні треба більше озброєння для перемоги – пояснення експерта
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь