Де ведуться бойові дії: в Україні оновили список територій

Наказом Мінреінтеграції від 22 вересня 2023 року №254 внесено зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ. На яких територіях України ведуться бойові дії у 2023 році, дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Перелік територій України, на яких ведуться бойові дії

Вказаний перелік був затверджений у грудні 2022 року та періодично оновлюється. Зміни до нього вносяться за погодженням із Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Території, які зазначаються у переліку, поділяються на кілька категорій:

Зараз дивляться

території, які окуповані РФ;

території, на яких ведуться (велися) бойові дії.

А території, на яких ведуться (велися) бойові дії, поділено на:

території можливих бойових дій;

території активних бойових дій.

Перелік територій періодично оновлюється. На його основі, зокрема, внутрішньо переміщеним особам здійснюються виплати в розмірі 3 тис. грн – для осіб з інвалідністю та дітей та 2 тис. грн – для усіх інших.