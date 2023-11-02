На Дніпропетровщині збили російську ракету: від падіння уламків є руйнування
Цієї ночі на Дніпропетровщині захисники неба з повітряного командування Схід збили ворожу ракету. Уламки впали у Дніпровському районі.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Від уламків зайнялася суха трава – вогнеборці полум’я загасили. Знищені дві господарські споруди. У трьох приватних будинках вибило вікна. Люди не постраждали.
По Зеленодольській громаді в районі населеного пункту Мар’янське Криворізького району ворог поцілив з артилерії. Загиблих та поранених немає.
31 жовтня у Дніпропетровській області знищили два безпілотники. 30 жовтня вночі сили протиповітряної оборони в небі над Дніпропетровською областю збили дві російські ракети. 28 жовтня над Дніпропетровською областю збили три ворожі ракети.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 617-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Фото: 37 окрема бригада морської піхоти ЗСУ
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