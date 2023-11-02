На Дніпропетровщині збили російську ракету: від падіння уламків є руйнування

Цієї ночі на Дніпропетровщині захисники неба з повітряного командування Схід збили ворожу ракету. Уламки впали у Дніпровському районі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Від уламків зайнялася суха трава – вогнеборці полум’я загасили. Знищені дві господарські споруди. У трьох приватних будинках вибило вікна. Люди не постраждали.

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По Зеленодольській громаді в районі населеного пункту Мар’янське Криворізького району ворог поцілив з артилерії. Загиблих та поранених немає.

31 жовтня у Дніпропетровській області знищили два безпілотники. 30 жовтня вночі сили протиповітряної оборони в небі над Дніпропетровською областю збили дві російські ракети. 28 жовтня над Дніпропетровською областю збили три ворожі ракети.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 617-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: 37 окрема бригада морської піхоти ЗСУ

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