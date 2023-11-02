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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Пожежа на аеродромі в Криму та атаки ЗСУ на Херсонщині: головні події ночі 2 листопада

Пожежа на аеродромі в Криму та атаки ЗСУ на Херсонщині: головні події ночі 2 листопада

Минулої доби під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

ЗСУ продовжують контратаки на окупованому лівобережжі Херсонської області

Українські сили атакували поблизу селища Пойма (4 км від річки Дніпро) і Піщанівки (3 км від річки Дніпро), а також, що тривають бойові дії поблизу Кринок (30 км на північний схід від Херсона).

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Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські військкори стверджують, що ЗСУ утримують позиції в Кринках та укріплюють свої позиції, а російські сили завдають по українцях ударів з повітря та термобаричної артилерії ТОС-1А Солнцепек.

Окупанти скаржаться на нестачу боєприпасів – перехоплення ГУР

Російські солдати скаржаться на великі втрати армії РФ та значну нестачу боєприпасів у повномасштабній війні проти України. Про це йдеться у розмові окупанта зі своїм знайомим, яку вдалося перехопити Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України.

За словами російського військовослужбовця, у його бригаді постійно змінюються люди, а через нестачу снарядів та зброї велика кількість московських найманців потрапляє до госпіталів.

– У нас снарядів не вистачає, того не вистачає, стріляти нічим, – зазначив він під час розмови, перехопленій ГУР Міноборони України.

У Криму спалахнула пожежа на аеродромі Саки

У тимчасово окупованому Криму поблизу злітної смуги аеродрому Саки зафіксовано сліди займання.

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На оприлюднених супутникових кадрах за 31 жовтня фахівці помітили кілька осередків загоряння, а ще 28 жовтня їх не було.

ХАМАС не зможе керувати сектором Газа в майбутньому – Білий дім

У Білому домі вважають, що палестинську терористичну організацію ХАМАС не слід у майбутньому залучати до керівництва сектором Газа.

Про це заявив представник адміністрації президента США з питань національної безпеки Джон Кірбі.

Він зазначив, що після того, як 7 жовтня ХАМАС знищив 1,4 тис. осіб на півдні Ізраїлю, переважно мирних жителів, поставити його біля керівництва регіоном буде неправильно.

Міноборони планує купувати крупи та хліб для ЗСУ окремо від каталогу

Міністерство оборони має наміри купувати крупи та хліб для Збройних сил України окремо від каталогу. Так зазначені товари стануть значно дешевшими під час державних закупівель.

Відокремлення круп та хліба від спільного каталогу може зменшити вартість цих продуктів для Збройних сил України.

– У Міністерства був досвід із виведенням води на торги окремо від каталогу. Цей процес дав результат – ціна знизилася на понад третину, – зазначають у МО.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 617-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні
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