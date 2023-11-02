Пригнічує російську ГЛОНАСС: українська система РЕБ Piranha готова до серійного виробництва
Унікальний комплекс радіоелектронної боротьби Piranha AVD 360, який пригнічує російську систему ГЛОНАСС, успішно пройшов польові випробування й готовий до серійного виробництва.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. За його словами, це допоможе посилити Сили оборони України та ефективніше захищати важливі об’єкти.
Piranha AVD 360 — унікальний комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ). Його технологія допомагає ефективніше захищати бронетехніку, особовий склад від ворожих дронів, створюючи захисний купол до 600 м навколо.
Під дією системи коптер чи дрон-камікадзе не може отримувати команди та передавати дані. Як результат — ціль зависає в повітрі та здійснює аварійну посадку або безконтрольно падає.
Водночас Piranha пригнічує системи супутникової навігації, наприклад, російську ГЛОНАСС. Зараз система успішно пройшла польові випробування й готова до серійного виробництва, стверджує очільник Мінцифри.
Федоров зазначив, що люди, які працюють над технологічними та інноваційними проєктами в оборонній сфері, можуть подавати їх через Brave1.
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