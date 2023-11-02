РФ готується до нової хвилі атак на українські позиції в районі Авдіївки – ISW

Російські окупаційні війська, ймовірно, готуються до нової хвилі наземних атак українських позицій в районі Авдіївки.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти вважають, що росіяни атакуватимуть піхотою і це вчергове призведе до величезний втрат.

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Кремлівський блогер стверджує, що російські підрозділи під Авдіївкою значно сповільнили темп атак на півночі і півдні від міста, проте завдають масованих обстрілів по українських позиціях і ближніх тилових районах.

Можливо, окупанти таким чином хочуть захопити українські об’єкти в районі Авдіївки. Але шквальний вогонь, швидше за все, є підготовкою авіації та артилерії до бою напередодні чергової хвилі російських атак.

Раніше речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що росіяни готуються до проведення “м’ясних атак” під Авдіївкою і тренують штурмові підрозділи Шторм-Z.

Можливо, росіяни новими штурмами хочуть компенсувати значні втрати в Авдіївці протягом жовтня. Так, геолокаційний проєкт GeoConfirmed на основі комерційних супутникових знімків підтвердив, що з 9 жовтня армія РФ втратила 197 транспортних засобів. 99 машин окупанти втратили під час першої хвилі штурмів з 9 до 13 жовтня, 94 машини – під час другої хвилі з 14 до 23 жовтня і чотири підтверджені і 18 потенційно втрачених машин з 24 до 31 жовтня.

GeoConfirmed називає російську операцію під Авдіївкою найдорожчою для РФ за весь час війни в Україні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 617-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : ISW

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