Серед американців спостерігається зниження підтримки України у війні – опитування Gallup

Підтримка американцями боротьби українців проти російського вторгнення знижується. Більшість дорослого населення вважає, що фінансова допомога США Києву має бути обмежена в часі.

Про це свідчать результати нового соціологічного дослідження, проведеного компанією Gallup.

З наближенням зими погляди громадян США на війну Росії проти України змінилися, і тепер частина американського суспільства вважає, що Вашингтон робить занадто багато для допомоги Києву.

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Допомога Україні занадто велика чи занадто мала?

Щодо підтримки України, 41% американців загалом вважають, що США роблять занадто багато. Відсоток збільшився з 24% у серпні 2022 року і 29% у червні 2023 року. 33%, порівняно з 43% у червні, вважають, що США роблять достатньо, а 25% вважають, що недостатньо.

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Кількість республіканців (62%) і американців, що не підтримують жодну з партій, (44%), які дедалі частіше вважають, що США роблять надто багато для підтримки України, збільшилася порівняно з тим, коли Gallup почав ставити це запитання в серпні 2022 року.

Закінчити війну чи вести довгу?

Інше ключове питання, яке нависло над конфліктом від самого його початку – чим він закінчиться. У серпні 2022 року більшість американців (66%) вважали, що США повинні підтримати Україну в поверненні її територій, навіть якщо це призведе до затяжного конфлікту. Наразі ця точка зору послабилася, але не змінилася: 54% американців дотримуються такої думки.

43% тепер виступають за те, щоб США спробували допомогти швидко закінчити війну, навіть якщо це призведе до того, що Україна поступиться територією Росії.

Питання про “збереження курсу”

У питанні про те, як закінчити війну, відбулися значні партійні зрушення: більшість республіканців (55%) тепер вважають за краще закінчити конфлікт якомога швидше. Американці, які не підтримують жодну з партій, також помітно змінили точку зору в цьому питанні і тепер діляться порівну на тих, хто підтримує затяжний конфлікт, за якого Україна поверне собі всі окуповані території, і тих, хто хотів би, щоб війна закінчилася якомога швидше.

Демократи, як і раніше, виступають за те, щоб допомогти Україні повернути всі території.

Фінансова допомога та її межі

Сьогодні 61% американців вважають, що фінансова допомога, яку Україна отримує від Вашингтона, повинна мати обмеження, причому більше 8 з 10 республіканців поділяють цю точку зору.

37% американців, зокрема 65% демократів, вважають, що США повинні продовжувати надавати допомогу доти, доки Україна звертається по неї.

Хто виграє війну?

І нарешті запитання, яке Gallup почав ставити в червні цього року: хто, якщо взагалі хто-небудь, переможе у війні?

Сьогодні 64% американців вважають, що жодна зі сторін не виграє, що на 7% більше, ніж улітку, коли світ очікував українського контрнаступу.

Цікаво, що думка про те, що жодна зі сторін наразі не виграє війну, є єдиним питанням про війну, в якому спостерігається бодай деяка послідовність залежно від партійної приналежності: практично немає відмінностей між демократами, незалежними від партій і республіканцями.

Однак демократи набагато частіше, ніж республіканці та незалежні, вважають, що перемагає Україна, а не Росія.

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