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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Ще три штати США визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

музей Голодомору
Фото: Depositphotos

Ще три штати США – Вашингтон, Мериленд і Аризона – визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом народу України. 

Про це у своєму Facebook повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

– Ще три штати – Вашингтон, Мериленд і Аризона долучилися до визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу та проголосили листопад місяцем пам’яті про український Голодомор-геноцид, – написала вона.

За словами Макарової, вже 31 американський штат видав відповідні прокламації про визнання Голодомору геноцидом.

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Ще три штати США визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу
Ще три штати США визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу
Ще три штати США визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу
Ще три штати США визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу
Ще три штати США визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу
Ще три штати США визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

Вона також розповіла, що посольство України в США активно працює над розширенням географії визнання Голодомору геноцидом українського народу.

– Запрошуємо українську громаду в усіх штатах долучатися до кампанії вшанування пам’яті про жертв Голодомору шляхом організації просвітницьких заходів про жахливий злочин радянського режиму проти українців, скоєний 90 років тому, – наголосила посол.

Нагадаємо, у четвер, 12 жовтня, Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

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Геноцид, Голодомор, США, Україна
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