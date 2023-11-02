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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Спроможностей у РФ вести війну стає все менше: Данілов про допомогу від КНДР

Олексій Данілов

Те, що Північна Корея передала Росії понад 1 млн артилерійських снарядів, свідчить лише про одне – країна-агресор втрачає власні спроможності для ведення війни проти України.

Про це заявив в ефірі телемарафону Єдині новини секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

– Допомога від КНДР означає, що спроможностей у Російської Федерації стає все менше і менше. І тому нам треба своє робити. У нас є партнери. Останнім часом почалися розмови про те, що нас нібито почали забувати, з нами не будуть спілкуватися – все це російська пропаганда, яка робить з мухи слона, – наголосив він.

Зараз дивляться

Данілов запевнив, що підтримка від союзників була і буде, і заяви, зроблені лідерами провідних країн ще на початку повномасштабної агресії, залишаються в силі.

Напередодні південнокорейська розвідка поширила інформацію про те, що  КНДР передала Росії понад 1 млн артилерійських снарядів для війни проти України.

За її даними, із серпня було близько 10 поставок озброєння.

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Фото: РНБО

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Війна в Україні, КНДР, Олексій Данілов, Російська агресія, Росія, снаряди
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