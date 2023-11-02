Ситуація за рік різко змінилася: скільки українців вважають правильною критику влади

Більшість українців зараз вважають доцільною критику влади попри війну. Рік тому, на початку повномасштабного вторгнення РФ, ситуація була діаметрально протилежною.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Так, у травні 2022 року більшість українців (68%) заявляли про необхідність уникати будь-яких суперечок. На допустимості критики влади наполягали 26% респондентів.

Зараз дивляться

Станом на жовтень 2023 року ситуація кардинально змінилася. Тепер 70% українців вважають важливим критикувати можливі помилкові рішення та дії влади, оскільки “тільки так можна вирішити проблеми і покращити ситуацію в країні”.

Наполягають на уникненні суперечок 25% опитаних.

Така тенденція спостерігається в усіх регіонах України, де більшість населення переконані, що зараз є сенс критикувати можливі помилки влади.

Проте на Сході України трохи менше респондентів (62%) заявили про доречність критики і трохи більше (31%) – про її недоречність.

– Справді в Україні наростає критика дій центральної влади (зараз переважно у форматі критики парламенту та уряду при збереженні високої підтримки і довіри президенту) із значно вираженим бажанням “змін”. Вочевидь, найбільшим фактором таких змін настроїв, коли 70% уже вважають доцільною критику, є питання корупції, і українці не хочуть замовчувати її. Водночас… 59% все-таки бачать позитивні зрушення у боротьбі з корупцією, – зазначив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Він уточнив, що серед українців зберігається потужний запит на єднання. Громадяни не хочуть чвар і конфліктів.

За останніми даними КМІС, 81% українців виступають проти проведення виборів під час війни. Тобто у більшості населення немає бажання негайних змін шляхом виборів.

Натомість пріоритетом залишається наша перемога. Тому соціологи з’ясували, наскільки доцільною українці вважають саме конструктивну критику можливих хибних дій влади.

– Українці хочуть конструктивних пропозицій, які би виправляли наявні хиби і які би наближали Україну до перемоги, – уточнив Грушецький.

Соціологи КМІС проводили опитування упродовж 30 вересня – 13 жовтня 2023 року. Був застосований метод телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Соціологи опитали 2 007 респондентів віком від 18 років, які живуть в усіх регіонах України (крім тимчасово окупованого Криму). Дослідження проводилося серед громадян, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися українською владою до 24 лютого 2022 року).

За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% для показників, близьких до 10%, 1,1% для показників, близьких до 5%. Але за умов війни до неї додається певне систематичне відхилення, яке не впливає на надійність результатів.

Згідно з іншим опитуванням КМІС, більшість українців вважають боротьбу з корупцією найбільш пріоритетною реформою. На другому місці – завдання, пов’язані з війною, на третьому – реформа судової системи.

Джерело : КМІС

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