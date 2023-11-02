Українські військові знищили російський штурмовик Су-25: Тарнавський розповів подробиці
На Таврійському напрямку українським військовим вдалося знищити російський броньований дозвуковий штурмовик Су-25.
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія, бригадний генерал Олександр Тарнавський.
За його інформацією, загалом на Таврійському напрямку ворог завдав 14 авіаударів, провів 30 бойових зіткнень і здійснив 959 артобстрілів.
– Наші воїни стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового, Авдіївки, Опитного та Первомайського, – поділився генерал.
Командувач зазначив, що підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1 068 вогневих завдань, а загальні втрати ворога становлять 360 осіб.
Знищено 40 одиниць російської військової техніки. Зокрема, шість танків, 11 ББМ, сім артсистем, один літак-штурмовик Су-25, шість безпілотників, вісім автомобілів, одну одиницю спецтехніки.
Водночас триває ведення наступальної операції Сил безпеки та оборони України на Мелітопольському напрямку.
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