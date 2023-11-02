Ілля Нежигай, редактор стрічки
В Конгресі США внесуть на розгляд допомогу Україні: що відомо
Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон анонсував внесення на розгляд парламенту законопроєкт, який передбачатиме фінансування допомоги Україні та захисту кордонів Сполучених Штатів.
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