В Конгресі США внесуть на розгляд допомогу Україні: що відомо

Про це заявив Джонсон під час пресконференції в Конгресі.

За його словами, такий проєкт закону стане наступним після того, як Палата представників проголосує за допомогу Ізраїлю.

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Майк Джонсон додав, що вважає правильним об’єднання фінансування допомоги Україні та захисту кордону з Мексикою, тому що так вдасться отримати двопартійну згоду з цих питань.

– У нас є зобов’язання, є речі, які ми можемо і повинні робити у всьому світі, але насамперед ми повинні дбати про власний дім. І поки наші кордони широко відкриті, ми відкриваємо себе для великої загрози. Якщо ми хочемо допомогти з кордонами в Україні, ми повинні дбати і про американський кордон, – додав спікер.

Додамо, що голосування за проєкт закону щодо Ізраїлю на $14,3 млрд відбудеться сьогодні, 2 листопада.

Раніше Видання Politico повідомляло, що спікер Палати представників Майк Джонсон підтримує допомогу Україні, хоча виступає проти її поєднання з коштами для Ізраїлю.