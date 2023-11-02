Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Вибухи у Миргороді та на Хмельниччині: головні події ночі 31 жовтня
У Польщі затримали українців, в яких на балконі виявили тіло немовляти
Терміново
У Миргороді на Полтавщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги
Євро різко здорожчало, долар подешевшав: курс валют на 31 жовтня
Нічна атака дронів на Україну. Мер Хмельницького подякував силам ППО за захист
Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

В Конгресі США внесуть на розгляд допомогу Україні: що відомо

Майк Джонсон
Фото: Getty Images

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон анонсував внесення на розгляд парламенту законопроєкт, який передбачатиме фінансування допомоги Україні та захисту кордонів Сполучених Штатів.

Про це заявив Джонсон під час пресконференції в Конгресі.

За його словами, такий проєкт закону стане наступним після того, як Палата представників проголосує за допомогу Ізраїлю.

Зараз дивляться

Майк Джонсон додав, що вважає правильним об’єднання фінансування допомоги Україні та захисту кордону з Мексикою, тому що так вдасться отримати двопартійну згоду з цих питань.

– У нас є зобов’язання, є речі, які ми можемо і повинні робити у всьому світі, але насамперед ми повинні дбати про власний дім. І поки наші кордони широко відкриті, ми відкриваємо себе для великої загрози. Якщо ми хочемо допомогти з кордонами в Україні, ми повинні дбати і про американський кордон, – додав спікер.

Додамо, що голосування за проєкт закону щодо Ізраїлю на $14,3 млрд відбудеться сьогодні, 2 листопада.

Раніше Видання Politico повідомляло, що спікер Палати представників Майк Джонсон підтримує допомогу Україні, хоча виступає проти її поєднання з коштами для Ізраїлю.

Читайте також
Байден накладе вето на законопроєкт про допомогу Ізраїлю без України – Білий дім
Джо Байден

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Війна в Ізраїлі, Війна в Україні, Конгрес США, США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
20 ракет – не 100, але теж серйозна загроза: в ГУР оцінили запаси та виробництво в РФ
ППО, ракета, ракети
ЗСУ за добу ліквідували 850 окупантів та 88 одиниць важкої техніки
град війна
Через падіння уламків дрона на Івано-Франківщині загорівся гуртожиток
Дрони Шахед
На Вінничині під час нічної атаки дронів збили один Shahed
В Конгресі США внесуть на розгляд допомогу Україні: що відомо
Вночі росіяни спрямували на Львівщину 16 шахедів: є влучання в критичну інфраструктуру
В Конгресі США внесуть на розгляд допомогу Україні: що відомо

Завантаження

Ігри
Відео
Робот-сапер, що знешкоджує міни-пелюстки – унікальна розробка українських винахідників

Все для фронту, все для перемоги! Майже під таким гаслом відбувся фестиваль інноваційних проєктів Сікорський челендж. Більшість стартапів, які представляли молоді винахідники, стосувалися саме оборонно-промислового комплексу.

Олег Корнієнко
Скандал навколо перейменування Повітрофлотського проспекту: кияни проти рішення депутатів
В Конгресі США внесуть на розгляд допомогу Україні: що відомо
Майбутнє сектора Гази у руках США? Головне про війну на Близькому Сході
В Конгресі США внесуть на розгляд допомогу Україні: що відомо
ЦАХАЛ атакував підземні тунелі ХАМАС: наймаштабніша операція Ізраїлю у розпалі
В Конгресі США внесуть на розгляд допомогу Україні: що відомо
На Миколаївщині підірвався комбайн | РЛС “Подлет” вражено — ГУР | Новини Факти ICTV за 01.11.2023
В Конгресі США внесуть на розгляд допомогу Україні: що відомо
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь