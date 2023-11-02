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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Великі втрати, воювати нічим: окупант скаржиться на нестачу боєприпасів – перехоплення ГУР

армія РФ російські військові
Фото: Depositphotos

Російські солдати скаржаться на великі втрати армії РФ та значну нестачу боєприпасів у повномасштабній війні проти України.

Про це йдеться у розмові окупанта зі своїм знайомим, яку вдалося перехопити Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України.

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За словами російського військовослужбовця, у його бригаді постійно змінюються люди, а через нестачу снарядів та зброї велика кількість московських найманців потрапляє до госпіталів.

– У нас снарядів не вистачає, того не вистачає, стріляти нічим, – зазначив він під час розмови, перехопленій ГУР Міноборони України.

Водночас російський окупант звернув увагу, що великі втрати є і серед бійців приватної військової компанії Вагнера, через що на фронт почали відправляти в’язнів.

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Війна в Україні, військовослужбовці, Міноборони України, Розвідка
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