Виплати за загиблого воїна 2023: хто має право отримати та необхідні документи

Сім’я кожного українського військового, який загинув за свободу та незалежність нашої країни під час повномасштабної війни, має право отримати компенсацію – одноразову грошову допомогу у розмірі 15 млн грн.

Це право забезпечує постанова Кабміну №168 від 28 лютого 2022 року.

Хто з членів родини загиблого військового має право на отримання грошової компенсації та які документи знадобляться – розбиралися Факти ICTV.

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Виплати за загиблого воїна 2023: хто може отримати

За словами адвоката Михайла Козачука, допомога за загиблого військового розподіляється рівними частинами на всіх отримувачів, які зазначені в статті 16 Закону України Про соціальний та правовий захист військовослужбовців і членів їхніх сімей.

Отримати виплату за загиблого воїна можуть:

батьки (мама й тато);

дружина/чоловік, які не одружилися вдруге;

діти до 18 років;

діти, старші 18 років, якщо вони або інваліди дитинства, або здобули інвалідність до досягнення ними повноліття;

утриманці загиблого.

Але є обовʼязкова умова: родичі загиблого не повинні проживати у РФ чи в Білорусі, а також не можуть бути засуджені за державну зраду, колабораційну діяльність чи пособництво державі-агресору.

– Родичі, які мають право на отримання виплат, можуть від них відмовитися на користь іншого члена сімʼї. Якщо хтось із членів родини відмовляється від виплати, або не звернувся за нею протягом трьох років, то їхня частка розподіляється між іншими, хто має право на цю компенсацію, – каже адвокат.

Які документи знадобляться

Після сповіщення про загибель військкомати або військова частина мають видати родичам свідоцтво про смерть.

Після того, як сімʼя отримала свідоцтво про смерть військового, можна починати збирати необхідні документи. Після цього родина має звернутися до військового керівництва загиблого, щоб отримати додаткові документи.

Протягом 10 днів командир військової частини передає родичам загиблого:

Витяг з наказу про виключення загиблого зі списку особового складу військової частини. Документ, що свідчить про причини та обставини загибелі військового. Витяг з особової справи про склад сім’ї військовослужбовця.

Після отримання цих документів члени сім’ї мають звернутися до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки незалежно від місця реєстрації.

Там вони подають заяву про призначення виплати та пакет документів, зокрема:

документи, які підтверджують загибель військового та обставини;

особисті документи особи члена родини, яка претендує на виплату;

документи, які підтверджують родинні зв’язки із загиблим (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дітей, копію свідоцтва про народження загиблого, копія рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджуватиме факт перебування заявника на утриманні загиблого).

Якщо є судові рішення про опіку чи батьківське піклування – їх теж варто подати.

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