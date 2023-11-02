Укр Рус Eng
Ігри
Укр Рус Eng
Популярні
Вибухи у Миргороді та на Хмельниччині: головні події ночі 31 жовтня
У Польщі затримали українців, в яких на балконі виявили тіло немовляти
Терміново
У Миргороді на Полтавщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги
Євро різко здорожчало, долар подешевшав: курс валют на 31 жовтня
Нічна атака дронів на Україну. Мер Хмельницького подякував силам ППО за захист
Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Є проблема, але вона має рішення: експерти щодо резонансних тез Залужного про війну

Є проблема, але вона має рішення: експерти щодо резонансних тез Залужного про війну
Фото: Факти ICTV

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нещодавно поділився власним баченням подальшого перебігу повномасштабної війни Росії та можливих ризиків для України. За його словами, війна зайшла у глухий кут і перетворилася на позиційну замість швидкої маневрової.

Він озвучив п’ять пріоритетів, над якими може працювати Україна, для уникнення виснажливої так званої окопної війни. Цей перебіг подій може стати найбільш сприятливим для ворога.

Слова Залужного викликали широкий резонанс в Україні. Факти ICTV зібрали думки експертів.

Зараз дивляться

Див не буває, є реальність

Український інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, що Залужний виступив у ролі так званого дорослого у кімнаті та виклав реальні перспективи для України.

– Якщо ви сподівалися на диво, а Залужний лише написав, що див не буває, то вся справа в очікуваннях. Якщо ви хочете дива, то для вас є програма кандидата в президенти Арестовича. Кожному своє чтиво, – поділився експерт.

За словами аналітика, Залужний не лише чесно описав стан справ професійно, а й зазначив, на що потрібно звернути увагу. Фурса сказав, що головнокомандувач ЗСУ відверто зізнався, що є проблема, однак вона має рішення.

Є проблема, але вона має рішення: експерти щодо резонансних тез Залужного про війну

Фото: Генштаб ЗСУ

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань поділяє думку Фурси. Він стверджує, що інтерв’ю Залужного викликало сплеск розчарування у людей, які живуть у світі рожевих поні. Проте він вказав, що є інший світ, і це реальність.

Доповідна записка, яку не озвучують

Керівниця проєкту Благодійний фонд Коло Ірина Солошенко зауважила, що думки Залужного, викладені в інтерв’ю видання The Economist, варто сприймати як доповідну записку, яку майже ніколи не озвучують.

– Тут безліч кроків, якщо ми їх не зробимо – не буде України, – звернула увагу волонтерка.

Підприємець і громадський діяч Валерій Пекар зазначив, що Давид не може перемогти Голіафа у симетричній війні, коментуючи думки Залужного.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

– На щастя, у нас є асиметрична стратегія війни. Але в нас ще немає асиметричної політичної стратегії перемоги, а вона конче необхідна, – вважає він.

Адвокат і правозахисник Масі Найєм наголошує, що це було важливим сигналом для українців. Він зазначив, що не має нічого проти кави та мирного життя. Найкращий показник ефективності ЗСУ – це допомога громадян, коли необхідно поповнити лави.

До того ж часу, коли виникне відповідна потреба, хлопці та дівчата можуть навчатися. На думку Найєма, якщо вже головнокомандувач ЗСУ говорить про ухилянтів, тоді справи погані.

Є проблема, але вона має рішення: експерти щодо резонансних тез Залужного про війну

Фото: Генштаб ЗСУ

Фахівець зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики Юрій Богданов стверджує, що його матеріал надихнув компетентністю, робочим тоном і правильними акцентами.

– Якщо тягнути з постачання зброї, обмежувати номенклатуру, буде вам Перша світова війна. Якщо перевертати стіл, то ми повернемося в режим динамічної війни, ініціатива в якій належить Україні та партнерам. Посил дуже зрозумілий, – зазначив аналітик.

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков додав, що Залужний хотів прояснити ситуацію на фронті та напрямки, над якими необхідно працювати Україні.

Читайте також
Українські військові знищили російський штурмовик Су-25: Тарнавський розповів подробиці
російський штурмовик Су-25

Війна в Україні, Валерій Залужний, ЗСУ, українські військові
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
20 ракет – не 100, але теж серйозна загроза: в ГУР оцінили запаси та виробництво в РФ
ППО, ракета, ракети
ЗСУ за добу ліквідували 850 окупантів та 88 одиниць важкої техніки
град війна
Через падіння уламків дрона на Івано-Франківщині загорівся гуртожиток
Дрони Шахед
На Вінничині під час нічної атаки дронів збили один Shahed
Є проблема, але вона має рішення: експерти щодо резонансних тез Залужного про війну
Вночі росіяни спрямували на Львівщину 16 шахедів: є влучання в критичну інфраструктуру
Є проблема, але вона має рішення: експерти щодо резонансних тез Залужного про війну

Завантаження

Ігри
Відео
Робот-сапер, що знешкоджує міни-пелюстки – унікальна розробка українських винахідників

Все для фронту, все для перемоги! Майже під таким гаслом відбувся фестиваль інноваційних проєктів Сікорський челендж. Більшість стартапів, які представляли молоді винахідники, стосувалися саме оборонно-промислового комплексу.

Олег Корнієнко
Скандал навколо перейменування Повітрофлотського проспекту: кияни проти рішення депутатів
Є проблема, але вона має рішення: експерти щодо резонансних тез Залужного про війну
Майбутнє сектора Гази у руках США? Головне про війну на Близькому Сході
Є проблема, але вона має рішення: експерти щодо резонансних тез Залужного про війну
ЦАХАЛ атакував підземні тунелі ХАМАС: наймаштабніша операція Ізраїлю у розпалі
Є проблема, але вона має рішення: експерти щодо резонансних тез Залужного про війну
На Миколаївщині підірвався комбайн | РЛС “Подлет” вражено — ГУР | Новини Факти ICTV за 01.11.2023
Є проблема, але вона має рішення: експерти щодо резонансних тез Залужного про війну
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь