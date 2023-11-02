Є проблема, але вона має рішення: експерти щодо резонансних тез Залужного про війну

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нещодавно поділився власним баченням подальшого перебігу повномасштабної війни Росії та можливих ризиків для України. За його словами, війна зайшла у глухий кут і перетворилася на позиційну замість швидкої маневрової.

Він озвучив п’ять пріоритетів, над якими може працювати Україна, для уникнення виснажливої так званої окопної війни. Цей перебіг подій може стати найбільш сприятливим для ворога.

Слова Залужного викликали широкий резонанс в Україні. Факти ICTV зібрали думки експертів.

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Див не буває, є реальність

Український інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, що Залужний виступив у ролі так званого дорослого у кімнаті та виклав реальні перспективи для України.

– Якщо ви сподівалися на диво, а Залужний лише написав, що див не буває, то вся справа в очікуваннях. Якщо ви хочете дива, то для вас є програма кандидата в президенти Арестовича. Кожному своє чтиво, – поділився експерт.

За словами аналітика, Залужний не лише чесно описав стан справ професійно, а й зазначив, на що потрібно звернути увагу. Фурса сказав, що головнокомандувач ЗСУ відверто зізнався, що є проблема, однак вона має рішення.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань поділяє думку Фурси. Він стверджує, що інтерв’ю Залужного викликало сплеск розчарування у людей, які живуть у світі рожевих поні. Проте він вказав, що є інший світ, і це реальність.

Доповідна записка, яку не озвучують

Керівниця проєкту Благодійний фонд Коло Ірина Солошенко зауважила, що думки Залужного, викладені в інтерв’ю видання The Economist, варто сприймати як доповідну записку, яку майже ніколи не озвучують.

– Тут безліч кроків, якщо ми їх не зробимо – не буде України, – звернула увагу волонтерка.

Підприємець і громадський діяч Валерій Пекар зазначив, що Давид не може перемогти Голіафа у симетричній війні, коментуючи думки Залужного.

– На щастя, у нас є асиметрична стратегія війни. Але в нас ще немає асиметричної політичної стратегії перемоги, а вона конче необхідна, – вважає він.

Адвокат і правозахисник Масі Найєм наголошує, що це було важливим сигналом для українців. Він зазначив, що не має нічого проти кави та мирного життя. Найкращий показник ефективності ЗСУ – це допомога громадян, коли необхідно поповнити лави.

До того ж часу, коли виникне відповідна потреба, хлопці та дівчата можуть навчатися. На думку Найєма, якщо вже головнокомандувач ЗСУ говорить про ухилянтів, тоді справи погані.

Фахівець зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики Юрій Богданов стверджує, що його матеріал надихнув компетентністю, робочим тоном і правильними акцентами.

– Якщо тягнути з постачання зброї, обмежувати номенклатуру, буде вам Перша світова війна. Якщо перевертати стіл, то ми повернемося в режим динамічної війни, ініціатива в якій належить Україні та партнерам. Посил дуже зрозумілий, – зазначив аналітик.

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков додав, що Залужний хотів прояснити ситуацію на фронті та напрямки, над якими необхідно працювати Україні.

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