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Юсов: РФ сьогодні – контрабандист зброї номер один, але цього мало, щоб закрити їхні проблеми

Андрій Юсов
Фото: УНІАН

Санкційна політика має свій ефект. Росія відчуває проблеми з сучасним високоточним і технологічним озброєнням.

Про це в етері телемарафону Єдині новини розповів представник ГУР МО Андрій Юсов.

За його словами, йдеться про сучасну електроніку, оптику, чипи та мікросхеми. Це впливає і на обсяги виробництва, і на його темпи.

Зараз дивляться

Водночас РФ налагоджує систему контрабанди озброєння і різноманітні сірі схеми постачання.

– Попри те, що Росія сьогодні – контрабандист озброєння номер один у світі, лише цими шляхами вони не можуть закрити поточні проблеми, – зазначив Юсов.

Представник ГУР додав, що агресора має ще дуже багато старого радянського озброєння різної номенклатури. 

– Ми бачимо постачання різних зразків, і часів Холодної війни, які йдуть на фронт, але це точно не про сучасну і тим паче не про другу армію світу. Однак це грізний противник, який розвиває іншу номенклатуру. Як-от засоби РЕБ, які у них залишаються надзвичайно потужними. Не стоять на місці і щодо БпЛА. Це виклики, на які Україна та партнери реагують і готуються реагувати, – додав він.

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що країна-агресор втрачає власні спроможності для ведення війни проти України.

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Війна в Україні, Росія, Україна
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