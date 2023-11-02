Залужний у The Economist, вибухи в Одесі та Джанкої, знищення тунелів ХАМАСу: головні новини 2 листопада

Головком ЗСУ Валерій Залужний написав статтю для The Economist, де розповів деталі українського контрнаступу та пояснив загрози, які несе за собою позиційна війна в Україні.

Паралельно із цим Німеччина оголосила про новий пакет допомоги для України, куди увійшли, зокрема, бронетранспортери та радари.

Про ці та інші події в Україні та світі, що відбулися 2 листопада 2023 року, читайте в дайджесті на Фактах ICTV.

Зараз дивляться

Стаття Залужного для The Economist

В Криму пролунали вибухи

Вибухи в Одесі

Звільнення селища Кринки

Зведення Генштабу ЗСУ

Зеленський зустрівся з главою Міноборони Нідерландів

Новий пакет допомоги від Німеччини

Ізраїль знищує тунелі ХАМАС

США ввели нові санкції проти Росії

Путін затвердив вихід Росії з договору про ядерні випробування

Стаття Залужного для The Economist

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний написав статтю журналу The Economist.

Залужний рідко комунікує з пресою, тому його матеріал спричинив резонанс в Україні, на Заході та в РФ. У своїй колонці він розповідає про загрози позиційної війни для України і називає п’ять пріоритетів для українського війська, які потрібні для перемоги.

У матеріалі він пояснює, що ще до кінця 2023 року Російська Федерація може наростити кількість авіації до восьми дивізій, а також те, яким був план для контрнаступу українських військ і очікувані темпи.

В Криму пролунали вибухи

У четвер, 2 листопада, у Джанкої, що в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи.

Як повідомляють у місцевих пабліках, у районі Джанкоя було чути “глухий вибух”.

Перед цим повідомлялося, що в окуповане росіянами місто приїхали мобілізовані окупанти.

Партизани Атеш, які повідомляли про прибуття мобілізованих росіян, зазначають, що територію вокзалу оточили по обидва боки надземного пішохідного мосту, щоби ніхто з тих, хто прибув, не втік.

Вибухи в Одесі

Увечері 2 листопада в Одесі прогриміли потужні вибухи невдовзі після оголошення сигналу повітряної тривоги.

Станом на 19:00 влада міста чи області не коментувала інформацію про вибухи.

Єдине, що написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у час, коли пролунали вибухи, це заклик до жителів Білгород-Дністровського району пройти в укриття та бути там до відбою повітряної тривоги.

Звільнення селища Кринки

Колишній командир взводу батальйону Айдар, ветеран АТО та військовий експерт Євген Дикий каже, що українські війська взяли під контроль селище Кринки на лівому березі Херсонщини.

За його інформацією, очікується розширення плацдарму на півдні України, щоб на лівий берег Херсонщини можна було переправити військову техніку та посилити українські сили там механізованими засобами.

Зазначимо, що військове керівництво України, зокрема Генштаб ЗСУ, наразі не коментував інформацію щодо села Кринки.

Зведення Генштабу ЗСУ

Минулої доби Сили оборони України ліквідували щонайменше 930 російських військових та знищили 110 одиниць важкої техніки – найбільше артсистем та бойових броньованих машин.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили п’ять радіолокаційних станцій, два склади боєприпасів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління, три зенітно-ракетних комплекси та 11 артилерійських засобів противника.

Переглянути зведення Генштабу ЗСУ на ранок 2 листопада можна у матеріалі на Фактах ICTV.

Зеленський зустрівся з главою Міноборони Нідерландів

Президент Володимир Зеленський Зустрівся з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен.

Він поінформував нідерландську делегацію про ситуацію на полі бою та обговорив подальшу підтримку Нідерландів у посиленні українських захисників та безпеку зернового коридору.

– Дякую за важливі рішення на допомогу Україні. Вони ставали сигналом для інших партнерів – як це було з Patriot та F-16. Це вагома підтримка для нашої армії, для наших людей, – повідомив він.

Новий пакет допомоги від Німеччини

Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги. Вона передбачає, зокрема, бронетранспортери, надводні дрони та радари для IRIS-T.

Так, у список допомоги увійшли:

12 бронетранспортерів;

два радари TRML-4D для спостереження за повітряним простором;

сім розвідувальних дронів Primoco ONE;

дві системи самозахисту для гелікоптерів AMPS;

5 безпілотних надводних апаратів;

10 тисяч захисних окулярів із запасів Бундесверу і промислових складів;

32 супутникових термінали SatCom;

1 принтер PCB;

4 сідлових тягачі 8×8 і 4 напівпричепи (загалом уже 75 і 70 відповідно);

12 вантажних авто MAN TGS;

30 тисяч комплектів зимової форми.

Ізраїль знищує тунелі ХАМАСу

Інженери Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) почали операцію зі знищення тунелів ХАМАСу в районах сектору Гази, які перейшли під контроль ізраїльських військових після початку наземного наступу.

Як повідомляє The Times of Israel, військові інженери ЦАХАЛу використовують різні типи роботів і вибухових пристроїв, щоби зруйнувати тунелі, підірвати міни-пастки, встановлені ХАМАСом, і вбити терористів.

Повідомляється, що війська Ізраїлю вже знищили близько 100 тунелів, це окрім тих, які були зруйновані в результаті авіаударів. США запровадили нові санкції проти Росії Сполучені Штати запровадили нові санкції проти понад 30 людей і майже 200 компаній, пов’язаних із Росією. Зокрема, під обмеження потрапили підприємства військово-промислового комплексу РФ і виробник дронів Ланцет. Санкції запровадили проти російського конструктора Олександра Захарова та його родини. Чоловік є розробником дронів-камікадзе Ланцет і Куб-БЛА. Під обмеження потрапили дві його компанії: ZALA Aero, яка постачає Міноборони РФ ці безпілотники, та CST, що також займається продажами дронів під брендом ZALA. Також у санкційному списку опинилися сім високопосадовців з російського уряду. Путін затвердив вихід Росії з договору про ядерні випробування Диктатор РФ Володимир Путін підписав закон, який передбачає скасування ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Цей документ з’явився на офіційному інтернет-порталі правової інформації. Він набув чинності з моменту опублікування. У Москві стверджували, що цей крок спрямований на те, щоб поставити РФ на рівні позиції зі США. Оскільки Сполучені Штати підписали, але так і не ратифікували Договір про заборону ядерних випробувань.

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