Зеленський провів нараду із військовими та розвідкою: обговорювали фронт і Чорне море
Росія поступово втрачає контроль над Чорним морем і відступає у його східну частину.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні за підсумками 2 листопада.
Президент почав з того, що протягом четверга провів засідання селекторної наради. На ній були присутній військові, розвідка, сили безпеки та урядовці.
– Окрема увага – звичайно, фронту. Та доповідь про роботу нашого морського експортного коридору – я вдячний усім, хто бʼється та працює, щоб Україна зберегла доступ до світового ринку. Результати хороші. Росія поступово втрачає контроль над Чорним морем і відступає в східну частину акваторії… Дістанемо й там, – сказав президент.
Також Україна мала нараду з урядовцями, де обговорювались кроки, які Україна має зробити і в контексті нашої трансформації, і в контексті роботи з партнерами.
– Конкретні реформи. У різних сферах. Готуємо законопроєкти та урядові рішення. Деякі з них будуть прийняті вже найближчими тижнями, – сказав український лідер.
Також глава держави додав, що під час змістовної наради з урядовцями обговорив різні напрямки урядової роботи.
– Обговорили ті кроки, які потрібні для трансформації нашої держави, нашої роботи з партнерами, з донорами. Про рішення уряду, про законопроєкти, які потрібні, про посилення інституцій. Визначилися з пріоритетами й готуємо нові кроки – і найближчими тижнями, і до кінця року, і в річному вимірі, – додав він.
Третім пунктом дня стала розмова з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.
Президенти обговорили прогрес у русі України в Євросоюз.
– Рішення, яке очікуємо цього року щодо початку переговорів щодо членства. Це рішення буде вагомим, дуже символічним кроком, який відображає, як багато Україна досягла. Обговорили також ситуацію на Близькому Сході – загрозу ескалації, трагічного сценарію. Важливо захистити якомога більше життів. Запросив Шарля, пана президента, відвідати Україну, – сказав він.
Володимир Зеленський також провів зустріч з міністеркою оборони Нідерландів, яка прибула в Україну.
– Пані міністр відвідала Харків – і я вдячний за це, за увагу до одного з найбільших наших міст, яке потерпає від фактично щоденного російського терору. Детально обговорили оборонну підтримку, яку Нідерланди надають, і це життєво необхідно, – сказав глава держави.
Він також додав, що домовленості України із премʼєр-міністром Нідерландів, Марком Рютте, виконуються на сто відсотків.
Також глава держави подякував Сполученим Штатам за нове та дуже потужне санкційне рішення.
– Більш ніж 220 російських – і не тільки російських – субʼєктів, які працюють на агресію, тепер під санкціями США. Це те, що потрібно. Критичні для агресора сектори економіки. Чутливі для терористів схеми. І кожне санкційне рішення має працювати повністю – щоб не було жодного шансу у Росії обходити санкції. Сила санкцій – це сила світу. Постійно комунікуємо з нашими партнерами заради цієї мети – обʼєднаний світ має ставати тільки міцніше, – сказав український президент.
Володимир Зеленський відзначив службу українських воїнів та подякував їм за роботу.
Сьогодні президент подякував за роботу військовим 72 ОМБр на Вугледарському напрямку та 79 бригади в Марʼїнці.
Щодо Авдіївського напрямку президент відзначив 31, 47, 53 і 110 ОМБр.
На Купʼянському напрямку були відзначені 14 й 32 окремі механізовані бригади, а також 57 окрема мотопіхотна бригада.
– Я пишаюся усіма, хто бʼється заради України, знищує окупантів, відновлює наші позиції. Хто зараз в окопі. Хто зараз на бойових постах. Хто тренує наших воїнів. Хто виготовляє для України зброю, снаряди й техніку. Хто навчає наших діточок. Хто лікує, рятує після ударів. Забезпечує нормальне життя наших міст. Хто дає нам світло. Всі, хто дає нам впевненість, – наші батьки, наші діти… Хто любить нас. Хто молиться за нас, за перемогу. Хто допомагає нам з усіх куточків світу. Хто пережив підвали та окупацію – і не зламався. Усі, хто щодня робить усе, щоб звільняти Україну й українців від російської неволі, – сказав наприкінці звернення глава держави.
Завантаження
Все для фронту, все для перемоги! Майже під таким гаслом відбувся фестиваль інноваційних проєктів Сікорський челендж. Більшість стартапів, які представляли молоді винахідники, стосувалися саме оборонно-промислового комплексу.Олег Корнієнко