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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Зеленський провів нараду із військовими та розвідкою: обговорювали фронт і Чорне море

Зеленський
Фото: Офіс президента

Росія поступово втрачає контроль над Чорним морем і відступає у його східну частину.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні за підсумками 2 листопада.

Президент почав з того, що протягом четверга провів засідання селекторної наради. На ній були присутній військові, розвідка, сили безпеки та урядовці.

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– Окрема увага – звичайно, фронту. Та доповідь про роботу нашого морського експортного коридору – я вдячний усім, хто бʼється та працює, щоб Україна зберегла доступ до світового ринку. Результати хороші. Росія поступово втрачає контроль над Чорним морем і відступає в східну частину акваторії… Дістанемо й там, – сказав президент.

Також Україна мала нараду з урядовцями, де обговорювались кроки, які Україна має зробити і в контексті нашої трансформації, і в контексті роботи з партнерами.

– Конкретні реформи. У різних сферах. Готуємо законопроєкти та урядові рішення. Деякі з них будуть прийняті вже найближчими тижнями, – сказав український лідер.

Також глава держави додав, що під час змістовної наради з урядовцями обговорив різні напрямки урядової роботи.

– Обговорили ті кроки, які потрібні для трансформації нашої держави, нашої роботи з партнерами, з донорами. Про рішення уряду, про законопроєкти, які потрібні, про посилення інституцій. Визначилися з пріоритетами й готуємо нові кроки – і найближчими тижнями, і до кінця року, і в річному вимірі, – додав він.

Третім пунктом дня стала розмова з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

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Президенти обговорили прогрес у русі України в Євросоюз.

– Рішення, яке очікуємо цього року щодо початку переговорів щодо членства. Це рішення буде вагомим, дуже символічним кроком, який відображає, як багато Україна досягла. Обговорили також ситуацію на Близькому Сході – загрозу ескалації, трагічного сценарію. Важливо захистити якомога більше життів. Запросив Шарля, пана президента, відвідати Україну, – сказав він.

Володимир Зеленський також провів зустріч з міністеркою оборони Нідерландів, яка прибула в Україну.

– Пані міністр відвідала Харків – і я вдячний за це, за увагу до одного з найбільших наших міст, яке потерпає від фактично щоденного російського терору. Детально обговорили оборонну підтримку, яку Нідерланди надають, і це життєво необхідно, – сказав глава держави.

Він також додав, що домовленості України із премʼєр-міністром Нідерландів, Марком Рютте, виконуються на сто відсотків.

Також глава держави подякував Сполученим Штатам за нове та дуже потужне санкційне рішення.

– Більш ніж 220 російських – і не тільки російських – субʼєктів, які працюють на агресію, тепер під санкціями США. Це те, що потрібно. Критичні для агресора сектори економіки. Чутливі для терористів схеми. І кожне санкційне рішення має працювати повністю – щоб не було жодного шансу у Росії обходити санкції. Сила санкцій – це сила світу. Постійно комунікуємо з нашими партнерами заради цієї мети – обʼєднаний світ має ставати тільки міцніше, – сказав український президент.

Володимир Зеленський відзначив службу українських воїнів та подякував їм за роботу.

Сьогодні президент подякував за роботу військовим 72 ОМБр на Вугледарському напрямку та 79 бригади в Марʼїнці.

Щодо Авдіївського напрямку президент відзначив 31, 47, 53 і 110 ОМБр.

На Купʼянському напрямку були відзначені 14 й 32 окремі механізовані бригади, а також 57 окрема мотопіхотна бригада.

– Я пишаюся усіма, хто бʼється заради України, знищує окупантів, відновлює наші позиції. Хто зараз в окопі. Хто зараз на бойових постах. Хто тренує наших воїнів. Хто виготовляє для України зброю, снаряди й техніку. Хто навчає наших діточок. Хто лікує, рятує після ударів. Забезпечує нормальне життя наших міст. Хто дає нам світло. Всі, хто дає нам впевненість, – наші батьки, наші діти… Хто любить нас. Хто молиться за нас, за перемогу. Хто допомагає нам з усіх куточків світу. Хто пережив підвали та окупацію – і не зламався. Усі, хто щодня робить усе, щоб звільняти Україну й українців від російської неволі, – сказав наприкінці звернення глава держави.

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Зеленський провів нараду із військовими та розвідкою: обговорювали фронт і Чорне море

Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Володимир Зеленський
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