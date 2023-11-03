Артилерійські постріли майже зрівнялися. Як нова артилерія ЗСУ змінює перебіг війни

Російсько-українська війна – це для обох сторін війна артилерії та дронів. Росіяни мають величезні запаси снарядів на складах по всій території РФ, тож саме це давало їм можливість вогневими валами випалювати нашу землю.

Цього року кількість випущених росіянами артснарядів знизилася в кілька разів, бо їхні запаси вичерпуються, а виробництво далеко не встигає за потребами. А українська артилерія за понад рік війни, навпаки, посилилася.

До Дня ракетних військ та артилерії, який відзначають 3 листопада, Факти ICTV підготували матеріал про те, які засоби ураження ми маємо та як протистояти російським вогневим валам.

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Які є типи артилерії

Артилерію поділяють на мінометну, ствольну, реактивну.

Мінометна артилерія в українському війську представлена простими мінометами від 60 мм до 120 мм – це МП 60, МП 120, 2Б11 Сані, автоматичний 2Б9 Васильок, УПІК-82, М120-15 Молот.

Наприклад, міномет УПІК-82 є українською розробкою, може стріляти максимум на 4,1 км. Розробляли його з 2015-го, а на озброєнні перебуває з 2018 року. Міномет МП 120 виготовляє компанія Українська бронетехніка, на озброєнні він – із січня 2022 року.

Ще один міномет калібру 120 мм українського виробництва – це М120-15 Молот, розроблений на основі радянського міномета 2Б11. Маємо на озброєнні з 2016 року.

Сучасна ствольна артилерія має калібр 152 та 155 мм.

Новітньою українською системою є самохідна артилерійська установка (САУ) Богдана. Її калібр – 155 мм (стандарт НАТО). Розробку почали у 2016 році. Бойове хрещення самохідна гаубиця Богдана у парі з французькою CAESAR отримала під час звільнення острова Зміїний.

САУ Богдана збудована на базі шасі КрАЗа, швидкострільність становить 4-6 пострілів на хвилину, дальність стрільби – від 40 до 50 км (реактивними снарядами).

До ствольної артилерії належать також радянські 152-мм гаубиця 2А65 Мста-Б, 152-мм гаубиця Гіацинт-Б, САУ Мста-С, самохідна гармата 2С5 Гіацинт-С, 152-мм САУ 2С3 Акація, 122- мм 2С1 Гвоздика. Крім того, 203-мм потужна самохідна гармата 2С7 Піон.

Варто зауважити, що всі ці установки мають на озброєнні як ЗСУ, так і армія Росії.

Західна ствольна артилерія

Американська 155-мм САУ M109 Paladin. Україна після початку війни має на озброєнні як американські зразки, так і європейські, зокрема норвезьку модифікацію САУ M109A3GN, британську – M109A4BE. Ще й Латвія передала нам свої M109A5ОЕ.

Panzerhaubitze 2000 або PzH2000 вважається однією з найкращих САУ у світі. Україна лише протягом 2022 року отримала 28 одиниць PzH2000 – 14 від Німеччини, шість від Італії і вісім САУ передали Нідерланди. До речі, західні партнери зголосилися допомогти ремонтувати пошкоджені машини. Наприклад, Литва брала частину САУ на ремонт.

У січні 2023 року повідомлялося, що в Німеччині стартувало виробництво колісних САУ RCH-155 для України. На САУ встановлюється башта від гаубиці Pzh2000, а шасі – від БТР Boxer.

Також західні партнери України передали для наших військових: AHS Krab (Польща), САУ Caesar (Франція), гаубиці Zuzana (Словаччина), САУ Archer на базі шасі Volvo A30D, британсько-американські причіпні гаубиці М777, чеські 152-мм САУ ShKH vz.77 DANA.

У квітні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Польща домовилися про постачання трьох ротних комплектів мінометних САУ Rak. Ці артилерійські установки стоять на шасі бронемашини Rosomak, мають калібр 120 мм і дальність стрільби до 12 км, боєкомплект – 46 пострілів.

У коментарі Фактам ICTV військовий експерт Петро Черник наголосив, що наші союзники за номенклатурою передали ЗСУ все, що тільки могли передати. Лишається питання щодо кількості.

Реактивна артилерія

З радянського спадку Україні дісталися:

РСЗВ Град : час розгортання – 3-4 хв, дальність ураження – 40 км, калібр – 122 мм;

: час розгортання – 3-4 хв, дальність ураження – 40 км, калібр – 122 мм; БМ-30 Смерч : калібр – 300 мм, дальність ураження – 70-90 км, площа – до 70 га, час розгортання – 3 хв;

: калібр – 300 мм, дальність ураження – 70-90 км, площа – до 70 га, час розгортання – 3 хв; БМ-27 Ураган : калібр – 220 мм, 16 реактивних снарядів масою по 280 кг, час залпу – 20 с;

: калібр – 220 мм, 16 реактивних снарядів масою по 280 кг, час залпу – 20 с; РСЗВ Вільха : українська розробка на основі 9К58 Смерч. Маса ракет від 170 до 250 кг, калібр – 300 мм, операційна дальність – до 100 км;

: українська розробка на основі 9К58 Смерч. Маса ракет від 170 до 250 кг, калібр – 300 мм, операційна дальність – до 100 км; РСЗВ Буревій: українська розробка для заміни радянського Урагану. Калібр – 220 мм, шасі від чеської Tatra, 16 стволів зі снарядами по 280 кг.

Після початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від Сполучених Штатів РСЗВ HIMARS. Основні характеристики: шість 227-мм снарядів класу MLRS або одна ракета 610 мм ATACMS.

Що росіяни мають на озброєнні?

За словами військового експерта Петра Черника, окупаційна армія із сучасного озброєння випустила, наприклад, 152-мм САУ на шасі танка 2С35 Коаліція. Проте їхня кількість – близько 12 одиниць.

120-мм самохідна артилерійська установкам 2С34 Хоста, що є глибокою модернізацією 2С1 Гвоздика. Також окупанти мають 120-мм самохідну установку 2С40 Флокс. Таких САУ росіяни виготовили кілька одиниць.

За словами Петра Черника, на 90% артилерії що у нас, що у росіян – це те, що виготовили ще в часи Радянського Союзу. Але зараз ми маємо набагато більше західних зразків артилерії, що за якістю значно випереджають російські.

Щодо номенклатури західного озброєння, яке партнери передали і передають Збройним силам України, то ми на вершині, наголошує Петро Черник.

Як побороти вогневий вал росіян?

Масовані вогневі вали – це той фактор, завдяки якому російські окупанти мали можливість просуватися та окуповувати українські міста та території. До речі, тактику вогневого валу радянська армія використовувала і під час Другої світової війни. Тож і цього разу окупанти вирішили нічого не вигадували, а робити те, що добре вміють – випалювати землю.

У червні 2022 року видання Defense Express порахувало, що станом на 2021 рік Росія мала наступну перевагу над Україною: 2433 російських артсистем проти 1176 українських, або 2119 російських САУ проти 637 українських.

Військовий експерт Петро Черник зауважує, що минуло року загарбники випускали по 45-80 тис. залпів на день, що просто неймовірні цифри. ЗСУ минулого року могли випускати лише 3-5 тис. снарядів. Тобто ми щонайменше у 10 разів менше могли стріляти.

Цьогоріч ситуація інша: окупанти можуть собі дозволити випускати 10-15 тисяч снарядів, а ми наближаємося до 10 тисяч – ситуація вирівнюється. Водночас експерт заявляє, що економіка РФ працює на війну і росіяни можуть собі дозволити виготовляти 125 тис. снарядів на місяць. Це найбільше у світі.

– Американці вийшли на 50 тис. боєприпасів на місяць. А через два роки вийдуть на 80 тисяч. Великі європейські концерни запустилися. Але то не буде швидко, – заявляє Петро Черник.

На його думку, протистояти вогневим валам можна лише знищуючи ворожу артилерією. Найбільше ЗСУ потребують 155-мм керованих артилерійських боєприпасів M982 Excalibur. Вони гарантовано досягають цілі.

Також потребуємо контрбатарейних систем, які самостійно обчислюють сам постріл, наприклад, німецька РЛС COBRA може за 2 хв на відстані до 100 км виявити розташування та класифікувати до 240 гармат ворога. До речі, у вересні 2022-го Україна отримала від Німеччини першу систему COBRA. Ця РЛС вважається найкращою у світі.

Такі самі діє виконують і американські радіолокаційні системи артилерійської розвідки AN/TPQ-48 (модифікація AN/TPQ-49), а також контрбатарейні РЛС AN/TPQ-36.

Наприклад, для РЛС AN/TPQ-36 час розгортання та підготовки до роботи радіолокатора становить 15 хв, робоча траєкторія до 24 км.

За словами Петра Черника, зараз у 50% нищити ворожу артилерію нам допомагають FPV-дрони (від англ. First Person View). Безпілотники передають відео в реальному часі. Такі дрони можуть ще нести невеликий боєприпас, залітати в окопи, у вікна будинків, в люки військової техніки.

Озброєння багато не буває

Чималою проблемою для наших артилеристів та й піхоти є російські розвідувальні дрони, зокрема, Орлани, які миттєво передають координати росіянам, і від них вже за 30-40 секунд може прилетіти по позиції. А Орланів у окупантів багато.

Наші військові говорять, що на певних ділянках фронту одночасно в повітрі може фіксуватися до 300 різних дронів – це з обох боків.

За словами експерта Петра Черника, для боротьби з Орланами нам потрібно якомога більше зенітно-ракетного озброєння ближнього радіусу дії. Він наголошує, що Сили оборони Україні доволі успішні у збитті БпЛА.

– Ми рухаємося у правильному напрямку, хоча противник нас кількісно переважає в усіх сенсах. Нам потрібно більше озброєння, бо його багато не буває, – заявляє військовий.

Приклади вдалої роботи нашої артилерії

Ще на самому початку повномасштабного вторгнення російська техніка Чернігівською, Київською областю йшла колонами, бо не сподівалася на опір. Проте саме так окупанти ставали ідеальною мішенню для нашої авіації та артилерії.

Так, наприкінці лютого 2022 року під Макаровим на Київщині наші військові накрили колону ворожої техніки.

14 травня 2022 року 57 окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка оприлюднила відео знищеної переправи через річку Сіверський Донець у районі села Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області. На кадрах видно, як лише один з окупантів зміг доплисти до берега.

Ще одне епічне відео бойової роботи артилеристів 40 окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта.

14 серпня 2023 року стало відомо, що бійці 3 окремої штурмової бригади знищили колону російських окупантів під Андріївкою на Бахмутському напрямку. Згоріли три російські сучасні танки Т-90М Прорив, БМП і МТ-ЛБ (бронетранспортер).

18 вересня ЗСУ вдарили з HIMARS по штабу росіян на Херсонщині. Журналісти Схем за відео з’ясували, що удар, ймовірно, стався у районі населеного пункту Раденськ в Олешківській міській громаді.

Джерело: ТОВ Українська бронетехніка,

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