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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Атаки відбуваються постійно: Галущенко пояснив, чи працюватимуть графіки відключення світла

Атаки відбуваються постійно: Галущенко пояснив, чи працюватимуть графіки відключення світла
Фото: Факти ICTV

Російська армія завдає ударів по енергетичних об’єктах в Україні, хоча інформацію про це не поширюють публічно. Одна з останніх атак навіть вже відбулася цього тижня.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Так, атаки відбуваються постійно на енергетику. Це потрібно розуміти. Можливо, ми не робимо публічною цю інформацію. Але і на цьому тижні була атака. Як елемент – це, можливо, виявлення нашої протиповітряної оборони. Але це безумовно бажання завдати шкоди, – стверджує міністр.

За його словами, сам факт удару не є 100% гарантією того, що в Україні запроваджуватимуть відключення світла. Кожна атака може мати різні наслідки для енергосистеми.

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– Сам факт удару – не факт, що будуть масові відключення по всій державі. Ми не можемо передбачити масштаб тих ударів на енергосистему. Але всі готуються. Велика кількість людей протистоятиме цим терористичним атакам, – наголосив Галущенко.

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