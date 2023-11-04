Автор статті про Зеленського у Time уточнив, з ким спілкувався для написання матеріалу

Автор скандальної статті в журналі Time про президента України Володимира Зеленського журналіст Саймон Шустер каже, що писав свій матеріал спираючись на чинних радників глави української держави.

Про це Шустер розповів в коментарі Українській правді.

– Якщо уважно прочитати текст, там не йдеться про колишніх радників, не йдеться і про колишніх співробітників Офісу президента. Ми говоримо про чинних радників президента Зеленського. Слово “колишній” ніде не зустрічається, в жодному реченні. І якщо вже говорити про це, то Олексій Арестович не працює в Офісі президента з весни-літа 2022 року. Тоді був останній раз, коли ми з ним розмовляли, – сказав журналіст.

Саймон Шустер додає, що його співрозмовники, на яких він спирається у матеріалі, хотіли анонімності, аби привернути увагу до проблем та при цьому піддавати себе ризику.

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Автор матеріалу для Time каже, що був у Києві близько трьох тижнів та мав зустрічі із великою кількістю людей, обговорюючи про різні проблеми.

Разом з тим, журналіст каже, що не очікував такої реакції суспільства на свій матеріал.

Стаття Time про Зеленського

30 жовтня авторитетний журнал Time оприлюднив матеріал журналіста Саймона Шустера про проблеми, які має президент Володимир Зеленський під час війни: починаючи внутрішньополітичною ситуацією в державі, та закінчуючи міжнародною підтримкою.

У статті журналіст спирався на оточення президента Зеленського та вказував, що глава держави “розлючений” на партнерів України.

Також автор писав, що в оточенні Зеленського окремі особи переконані, що президент “обманює себе”.

Реагуючи на цей матеріал, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що щодо відповідних радників з Офісу президента будуть проведені перевірки правоохоронними органами.

Джерело : Українська правда

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