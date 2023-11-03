Через падіння уламків дрона на Івано-Франківщині загорівся гуртожиток

Уранці 3 листопада РФ намагалась атакувати Івано-Франківщину, уламки БпЛА спричинили пожежу у гуртожитку.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко.

– Близько 6 ранку у Калуському районі впали уламки збитого безпілотника. Ліквідовано пожежу в гуртожитку, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, цієї ночі під час російські військові запустили по Львівській області 16 ударних дронів Shahed-136/131.

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