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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Через падіння уламків дрона на Івано-Франківщині загорівся гуртожиток

Дрони Шахед
Фото: Getty Images

Уранці 3 листопада РФ намагалась атакувати Івано-Франківщину, уламки БпЛА спричинили пожежу у гуртожитку.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко.

– Близько 6 ранку у Калуському районі впали уламки збитого безпілотника. Ліквідовано пожежу в гуртожитку, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, цієї ночі під час російські військові запустили по Львівській області 16 ударних дронів Shahed-136/131.

Зараз дивляться

Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 618-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Івано-Франківська область, атака дронами, Війна в Україні
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