Через падіння уламків дрона на Івано-Франківщині загорівся гуртожиток
Уранці 3 листопада РФ намагалась атакувати Івано-Франківщину, уламки БпЛА спричинили пожежу у гуртожитку.
Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко.
– Близько 6 ранку у Калуському районі впали уламки збитого безпілотника. Ліквідовано пожежу в гуртожитку, – йдеться у повідомленні.
Окрім того, цієї ночі під час російські військові запустили по Львівській області 16 ударних дронів Shahed-136/131.
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Повномасштабна війна в Україні триває вже 618-й день.
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