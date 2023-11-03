Дрони на Хмельниччині та Вінниччині і удар по Харкову: головні події ночі 3 листопада

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Вночі армія РФ кілька разів атакувала Херсон

Внаслідок влучань ворожих снарядів у Корабельному районі міста виникла пожежа. Горіло нежитлове приміщення. Для ліквідації вогню були залучені дві машини та вісім рятувальників. Голова Херсонської МВА Роман Мрочко про постраждалих не повідомляє.

На Хмельниччині вночі лунали вибухи

У Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Перед цим військові попереджали про загрозу для Старокостянтиніва.

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Україна спонукала 17 тис. окупантів залишити фронт

Глава Командування спеціальних операцій армії США стверджує, що завдяки інформаційно-психологічним операціям (ІПСО) Україні вдалося вивести з поля бою 17 тис. росіян, навіть не зробивши жодного пострілу. Про це пише Business Insider.

За словами американського генерал-лейтенанта Джонатана Браги, командувача Командуванням спеціальних операцій ЗС США, зусилля України з розповсюдження повідомлень стали важливим інструментом, який переконав тисячі росіян покинути свої пости.

Вибухи пролунали у Львові

У Львові пролунали вибухи під час нічної масованої атаки безпілотників ворога.

Міський голова Львова Андрій Садовий перед цим повідомляв, що шахеди прямували з Тернопільської області в напрямку Львівщини. Очільник області Максим Козицький пообіцяв зранку повідомити деталі.

На Вінничині пролунали вибухи

На Вінничині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Над областю зафіксували безпілотники, випущені Росією.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 618-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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