Дипломати G7 зустрілися з телеканалами телемарафону Єдині новини та Freedom

Вже друга зустріч представників країн Великої сімки (G7) із керівниками Суспільного Мовлення, медіагруп Starlight Media, 1+1 Media, Inter Media Group, Ми-Україна, МПІУ, що створюють телемарафони Єдині новини та Freedom, цього разу відбулась на телеканалі ICTV.

Сторони зустрічі прагнули обговорити, що нині відбувається в українському інформаційному просторі, як працюють та які результати мають телемарафони Єдині новини та Freedom, разом обговорити проблеми й сучасні виклики в медіа, висловити застереження і переконатися, що українські телеканали незалежні та неупереджені.

У зустрічі взяли участь: СЕО медіагрупи Starlight Media Олександр Богуцький, СЕО медіагрупи 1+1 Media Ярослав Пахольчук, директор компанії Національні інформаційні системи Inter Media Group Назім Бедіров, член правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Андрій Таранов, координатор телемарафону Владислав Матяш, гендиректорка Мультимедійної платформи іномовлення (Freedom) Юлія Островська, генеральний продюсер Ми-Україна Юрій Сугак, а також заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко.

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Захід відвідали пан посол Японії Мацуда Кунінорі, пані посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова, дипломати посольств США, Італії, Франції, Німеччини, Канади, Великої Британії.

– Посли G7 зустрілися з представниками українських медіа. Ми обговорили поточний медіаландшафт і цінність підтримки високоякісного, незалежного та плюралістичного мовлення як необхідність для стійкості України, – йдеться в заяві Великої сімки.

Посли G7 зустрілися з представниками ???????? медіа та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Ми обговорили поточний медіаландшафт і цінність підтримки високоякісного, незалежного та плюралістичного мовлення як необхідність для стійкості ????????. pic.twitter.com/PjbT2RL810 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) November 2, 2023

Як пояснив надзвичайний і повноважний посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі, дипломати хотіли отримати “інформацію з перших вуст” про те, як в Україні підтримують незалежні, чесні та об’єктивні медіа як у мирний час, так і під час війни.

– Адже найголовніше завдання журналістики – служити суспільству, надаючи об’єктивну та незалежну інформацію, – додав посол.

Таку дискусію провели вже вдруге. Цю зустріч ініціювали саме українські телеканали.

– Для нас важливо, щоби країни-союзниці розуміли всю героїчність, відданість наших людей як на фронті, так і в цивільному житті. Щоби бачили наших людей, які працюють і відповідально сплачують податки, волонтерять, з розумінням, що попереду – наші герої та героїні, що захищають країну і відвойовують її майбутнє. І звісно, щоби завжди пам’ятали про самих наших захисників та захисниць, які зупиняють цю жахливу російську навалу, – пояснив СЕО медіагрупи Starlight Media Олександр Богуцький.

Уже другий рік поспіль шість українських телеканалів, які раніше були конкурентами, працюють разом заради перемоги. Не лише інформують, а й поширюють цінності, які об’єднують Україну та західний світ.

– Ми хочемо показати, що в нашому уявленні перемога можлива при об’єднанні всіх громадян. І на прикладі приватного бізнесу, партнерства демонструємо, що це об’єднання можливе, коли у всіх одна ціль, у якій ніхто не сумнівається, – наголосив Олександр Богуцький.

Дипломати G7 відзначили, що рішення об’єднати найбільші телеканали у єдиний марафон на початку великої війни було правильним. Адже це допомогло вистояти в інформаційній війні, захистити світ від російської брехні.

Під час зустрічі послів ознайомили з цілями, механікою та результатами роботи телемарафону Єдині новини. Поміж іншого, згідно з останнім дослідженням USAID та Internews, про телемарафон обізнані 80% українців, а 71% – довіряють йому.

За час повномасштабного вторгнення об’єднана маркетингова команда марафону створила більше 750 соціальних роликів та понад 30 кампаній для підтримки єдності, української армії та адвокації позитивних змін у суспільстві. Під їх трансляцію було віддано 2,9 млн хвилин ефіру Єдиних новин. Оціночна вартість такого розміщення в ефірі перевищує 8 млрд грн – повідомили в команді марафону.

Серед громадян, які знають про єдиний марафон, 55% його регулярно дивляться.

– Сьогодні телеканал Freedom є голосом України і голосом правди для російськомовного світу, в якому надзвичайно багато російської брехні. Дуже важливо, що ми маємо постійний зворотний зв’язок, з одного боку, від наших глядачів з РФ та інших країн, де є російськомовні люди, з іншого – від різних міжнародних інституцій та організацій і їхніх представників, які засвідчують, що доносити правду російською мовою важливо, і такий канал як Freedom потрібен.

Наприклад, у нас є підтверджена інформація, що канал Freedom – одне з джерел, з якого військовослужбовці РФ дізнаються про проєкт Хочу жити і приймають рішення ним скористатися. Це дуже мотивує, бо це зримі й вимірювані здобутки роботи каналу, – зазначила гендиректорка Мультимедійної платформи іномовлення (Freedom) Юлія Островська.

Заступник голови місії посольства Італії в Україні Франческо Пеше назвав важливими подібні зустрічі з представниками медіа. Вони дають можливість країнам Великої сімки, які є союзниками України, краще зрозуміти, що відбувається під час війни в інформаційному просторі.

– Адже ми всі знаємо, що це інший вимір, проте не менш важливий, ніж воєнний, – нагадав дипломат.

Представники G7 мали змогу оглянути артефакти війни в холі телеканалу ICTV.

Інформаційний порядок денний України нині диктує фронт. Тож західні дипломати зізналися, що захоплюються мужністю українських журналістів.

Як зазначив тимчасовий повірений у справах посольства США в Україні Роберт Нідем, представники ЗМІ часто ставали мішенями на передовій – з боку росіян: гинули, їх захоплювали в полон, катували.

– Тож це справжній доказ хоробрості журналістів у цій країні, що вони продовжують висвітлювати війну, їздити на передову, а потім розповідати суспільству про те, що відбувається, – додав він.

Вже у грудні Україна може отримати позитивний сигнал щодо старту переговорів про вступ до Євросоюзу. Проте спершу Єврокомісія має оцінити, як ми виконали необхідні критерії.

Один із них – незалежні медіа та різноманітність доступу до інформації. У Брюсселі підтверджують: цю вимогу Україна вже виконала, ухваливши закони про медіа і рекламу.

Під час зустрічі дипломати пообіцяли підтримувати нашу державу і в інших реформах на шляху до ЄС, а також у боротьбі з агресією РФ.

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