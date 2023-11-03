Гепатит в Україні, Зеленський на обкладинці Time, есе Залужного та санкції США проти РФ: головні новини тижня

Найбільш обговорювані статті щодо президента Володимира Зеленського в журналі Time та есе головнокомандувача Валерія Залужного для журналу The Economist стали однією з головних тем тижня, що минув.

Паралельно із цим Ізраїль розпочав наземну операцію в секторі Гази, в результаті якої війська ЦАХАЛ увійшли на територію анклаву та знищують підземні тунелі бойовиків з ХАМАС.

Які ще головні події відбувались в Україні та світі протягом тижня з 27 жовтня по 3 листопада – читайте в дайджесті на Фактах ICTV.

Зараз дивляться

Буревій в Україні

Гепатит А в Україні

Військова допомога Україні

Війна на Близькому Сході

Зеленський на обкладинці Time

Есе Залужного

ДТП з нардепом Ніколаєнком

Погроми в Дагестані

США запровадили санкції проти РФ

Буревій в Україні

28 жовтня територією України пройшов буревій. Унаслідок штормової погоди загинуло чотири людини. Також знеструмлено десятки тисяч споживачів у сотнях населених пунктів.

У Фастівському районі Київщини негода забрала життя 61-річного чоловіка. Одна людина загинула у Дніпропетровській області. Ще двоє чоловіків — 65 та 35 років — загинули у Києві. Постраждали семеро людей.

Найбільш постраждалими виявились Рівненська, Житомирська та Хмельницька області.

На Житомирщині пошкоджено 1 613 підстанцій, електроенергія відсутня у майже 62 тис. споживачів у 415 населених пунктах.

На Рівненщині повністю або частково знеструмлено 181 населений пункт — це понад 50 тис. мешканців. Унаслідок шквального вітру пошкоджено 63 повітряні лінії електропередачі та 875 трансформаторних підстанцій.

У Хмельницькій області знеструмленими залишаються 199 населених пунктів. На повернення світла чекають понад 20 тис. споживачів.

Гепатит А в Україні

Ще 24 жовтня Міністерство охорони здоров’я України заявило про спалах гепатиту А на Вінниччині. На той момент госпіталізували 60 людей з підтвердженим діагнозом.

За тиждень, що минув, гепатит поширився в інші області України, а у Вінницькій області оголосили надзвичайну ситуацію обласного масштабу у зв’язку із хворобою.

Станом на 3 листопада гепатит А був зафіксований як у Тернопільській, так і в Івано-Франківській областях. Втім, про спалах хвороби наразі не йдеться.

У середу, 1 листопада, Департамент охорони здоров’я та реабілітації при Вінницькій ОДА повідомляв про 247 зареєстрованих повідомлень про хворих. У 207 випадках захворювання було лабораторно підтверджено.

Військова допомога Україні

27 жовтня Німеччина повідомила про надання Україні пакету військової допомоги, який включає, зокрема, ще одну пускову установку ЗРК IRIS-T та чотири бронетранспортери.

Вже менш ніж за тиждень, 2 листопада, Німеччина оголосила про передання нового пакету допомоги для України, який включає дві радіолокаційні системи TRML-4D, 12 бронетранспортерів, розвідувальні дрони, термінали для супутникового зв’язку та інше обладнання.

Вже 3 листопада пакет військової допомоги оголосили і в Пентагоні. Так, Сполучені Штати нададуть Україні додаткові засоби ППО, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю та інше обладнання, покликане допомогти Україні протистояти тривалій агресивній війні Росії.

Того ж дня Нідерланди оголосили, що готують для України новий пакет військової допомоги на €500 млн, до якого увійдуть боєприпаси та снаряди.

Війна на Близькому Сході

Ввечері 27 жовтня Ізраїль почав другий етап військової операції у секторі Гази, а згодом і третій. Як пояснив прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, другий етап передбачав авіаудари по бойовиках ХАМАС в секторі Гази, а третій – розширення вторгнення Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в секторі Гази.

Паралельно із цим інженери ЦАХАЛ почали операцію зі знищення тунелів ХАМАСу в районах сектору Гази, які перейшли під контроль ізраїльських військових після початку наземного наступу.

У відповідь на розширення операції Ізраїлем повстанці-хусити з Ємену випустили балістичні ракети в бік єврейської держави, які були збиті протиракетною обороною Arrow, що стало першим бойовим застосуванням цього ПРО в історії.

Станом на вечір 2 листопада представник ЦАХАЛ заявив, що місто Газа повністю оточене.

У США, коментуючи майбутнє бойовиків ХАМАС, заявили, що терористи з цієї ісламістської організації не мають бути причетні до керівництва сектором.

Водночас від ударів Ізраїлю по густозаселених районах сектору Гази шкоди зазнають не лише терористи ХАМАС, але й цивільне населення. Так, внаслідок ударів Ізраїлю в секторі Гази загинули четверо українців, серед яких троє дітей, а також шестеро поранених.

Лише 1 листопада, коли Єгипет дозволив відкрити КПП на кордоні з Газою, українські дипломати почали процес евакуації українців із сектору Гази. За даними МЗС України, є 358 охочих українців, готових покинути анклав. Виїзд іноземців здійснюватиметься в алфавітному порядку, відповідно до їхнього громадянства.

Зеленський на обкладинці Time

30 жовтня президент України Володимир Зеленський знову потрапив на обкладинку відомого американського журналу Time.

Стаття із підзаголовком Самотня боротьба Володимира Зеленського мала досить песимістичні оцінки становища, в якому перебуває президент України, шукаючи допомогу від західних партнерів та долаючи внутрішні проблеми, які є у державі.

– Ніхто не вірить у нашу перемогу так, як я, – сказав Зеленський в інтерв’ю після поїздки до США у вересні.

Журналіст Саймон Шустер, який є автором матеріалу, спирався, в основному, на анонімних співрозмовників з оточення Зеленського. Там вказувалось, що президент України нібито “відчуває себе зрадженим своїми західними союзниками”, які “залишили його без засобів для перемоги у війні, а тільки для того, щоб вижити в ній”.

Time також зазначає, що останній візит Зеленського до Вашингтона нібито не дав результатів, на які він сподівався.

– Розуміючи, що потік західної зброї з часом може вичерпатися, українці збільшили виробництво дронів і ракет, які вони використовують для атак на російські маршрути постачання, командні центри і склади боєприпасів далеко в тилу ворога, – писав журналіст для Time.

Есе Залужного

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний через декілька діб після виходу скандальної статті в журналі Time оприлюднив своє есе для не менш авторитетного журналу The Economist.

У ньому український генерал описує загрози України, які пов’язані з переходом до позиційної війни та пояснює, які пріоритети сьогодні має українське військо для того, щоб здолати ворога та перемогти Російську Федерацію.

Серед іншого, Залужний розповідає про те, які сили накопичує Росія для продовження війни з Україною, та розкриває плани щодо того, яким мав бути український контрнаступ на початку червня.

ДТП з нардепом Ніколаєнком

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) з’ясовують обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участю народного депутата у Житомирській області.

Як вказали у ДБР, подія сталася на трасі Київ-Чоп поблизу села Березівка Житомирського району близько десятої ранку 3 листопада 2023 року.

– Автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат, наїхав на пішохода. 18-літня дівчина від отриманих ушкоджень померла на місці події, – повідомили у ДБР.

Згодом народний депутат Андрій Ніколаєнко підтвердив, що став учасником ДТП, у якій загинула людина.

– На жаль, це правда. Сьогодні зі мною сталося найстрашніше, що може трапитися із водієм – під колесами автомобіля, яким я керував, загинула людина. Ви вже знаєте всі обставини пригоди з повідомлень у ЗМІ… Запевняю, я усіляко сприятиму слідчим діям, які зараз проводить ДБР, та добровільно пройду всі необхідні експертизи. Я був тверезим, я не порушував правил, але трагедії уникнути не вдалося, – написав Ніколаєнко у Facebook.

Погроми в Дагестані

29 жовтня в столиці Дагестану, що в Росії, натовп місцевих мешканців, які виступали проти прильоту літака з євреями із Тель-Авіва, оточили літак в аеропорту Махачкали і намагались потрапити в нього.

Мешканці Дагестану намагались прорватися в літак, коли ж з боку поліції, яка прибула на місце, спочатку не було вдалих спроб зупинити погром.

Аеропорт у Махачкалі згодом закрили, як і обмежили можливість сідати літакам, оскільки натовп вибіг на злітно-посадкову смугу.

Пізніше співробітники російського аеропорту запропонували натовпу обрати трьох осіб, які з камерами зайдуть у літак, щоб переконатись, що в салоні літака немає євреїв.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк згодом заявив, що в Росії активізувались офіційні антиєврейські погроми, тому що в Кремлі досі вважають демократичний світ слабким, терплячим та нездатним протистояти агресії.

Він наголосив, що наразі світ пожинає дедалі гіркіші плоди: “укорінення ненависті до різних етнічних груп із подальшими спробами їх знищення; залишкове руйнування світових інститутів; медійне бравування відвертими звірствами проти цивільного населення та масштабування війни з геноцидним компонентом”.

– Росія для більшої наочності запустила офіційні антиєврейські погроми. Тому що досі вважає демократичний світ… слабким, терплячим, нездатним протистояти агресії, — зазначив Подоляк.

Він наголосив, що необхідно нарешті ухвалювати правильні рішення.

– Не можна закінчувати компромісами те, що руйнує систему світових відносин. Не можна заохочувати демонстративного вбивцю. Не можна залишати РФ у нинішньому вигляді. Не можна повторювати 2008 і 2014 роки. Інакше хаосу буде ще більше, – додав Подоляк.

США запровадили санкції проти РФ

Сполучені Штати запровадили нові санкції проти понад 30 людей і майже 200 компаній, пов’язаних із Росією. Зокрема, під обмеження потрапили підприємства військово-промислового комплексу РФ і виробник дронів Ланцет.

Санкції запровадили проти російського конструктора Олександра Захарова та його родини. Чоловік є розробником дронів-камікадзе Ланцет і Куб-БЛА.

Під обмеження потрапили дві його компанії: ZALA Aero, яка постачає Міноборони РФ ці безпілотники, та CST, що також займається продажами дронів під брендом ZALA.

Також у санкційному списку опинилися сім високопосадовців з російського уряду.

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