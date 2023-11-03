Ми маємо бути готові: Данілов пояснив тезу про те, що всім доведеться воювати

В Україні триває загальна мобілізація, тому теза про те, що воювати доведеться всім, – це аксіома. Наша країна має божевільного сусіда, від якого потрібно захищатися.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у коментарі українським журналістам.

– Це аксіома, не треба дивуватися. Ми перебуваємо в складному світі, коли маємо захищати країну, маючи божевільного сусіда, – стверджує секретар РНБО України.

За його словами, Україна має бути готовою, коли відбудеться фрагментація Російської Федерації. Данілов переконаний, що фрагментація країни-агресора обов’язково відбудеться за нашого життя.

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– Я буду нещирий, якщо скажу вам, що всі мають йти та воювати. Вбивати людей – це дуже складна річ. І є певні люди, які готові йти, і це про внутрішній стан. А є люди, яких ви можете скільки завгодно навчати, підготувати як супермена, але він не піде, – звернув увагу Данілов.

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