Ми маємо бути готові: Данілов пояснив тезу про те, що всім доведеться воювати
В Україні триває загальна мобілізація, тому теза про те, що воювати доведеться всім, – це аксіома. Наша країна має божевільного сусіда, від якого потрібно захищатися.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у коментарі українським журналістам.
– Це аксіома, не треба дивуватися. Ми перебуваємо в складному світі, коли маємо захищати країну, маючи божевільного сусіда, – стверджує секретар РНБО України.
За його словами, Україна має бути готовою, коли відбудеться фрагментація Російської Федерації. Данілов переконаний, що фрагментація країни-агресора обов’язково відбудеться за нашого життя.
– Я буду нещирий, якщо скажу вам, що всі мають йти та воювати. Вбивати людей – це дуже складна річ. І є певні люди, які готові йти, і це про внутрішній стан. А є люди, яких ви можете скільки завгодно навчати, підготувати як супермена, але він не піде, – звернув увагу Данілов.
Завантаження
Іноземці та палестинці, які мають паспорти інших країн, залишають сектор Гази. Єгипет уперше з початку війни Ізраїлю з ХАМАС відкрив на вихід контрольно-пропускний пункт Рафах. Угода про це була досягнута між владою Єгипту, бойовиками ХАМАС та Ізраїлем за посередництва Катару та США. Як довго буде відкритий перехід — поки не відомо.Діана Линник